«Некуда спешить?»: 60-летняя Шэрон Стоун отменила свадьбу

Пока другие женщины в ее возрасте увлекаются вязанием носков и выпечкой пирожков, неподражаемая Шэрон Стоун продолжает крутить романы с миллионерами. С мужчиной, который на 19 лет младше, голливудская красавица даже собиралась под венец, но неожиданно для поклонников передумала.

Летом текущего года американская кинозвезда Шэрон Стоун планировала в третий раз выйти замуж. Ее избранником стал 41-летний итальянский миллионер Анджело Боффа, который занимается продажей недвижимости. Неожиданно 60-летняя красавица отметила свадьбу, но при этом не расторгла помолвку.

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По данным инсайдеров, причиной неожиданного шага стало мнение актрисы о том, что ее отношения с возлюбленным развиваются слишком быстро. Стоун решила, что пока есть смысл пока отставить все, как есть, не связывая себя узами брака. Известно, что киноактриса пережила несколько выкидышей, после которых усыновила троих детей. Именно их, а не мужчин, она считает смыслом своей жизни. Многие женщины недоумевают, ведь, по их мнению, Шэрон должна была стремиться оформить брак, успев «прыгнуть в последний вагон». Но, по всей вероятности, знаменитость не считает, что есть смысл торопиться: «Я бы быстро вышла за него замуж, такой красивый». «Некуда спешить? Вот странная».

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«Считаю ее решение правильным, зачем ей эти печати в паспорте?» «Ей 60 лет, он молодой еще, не вижу будущего». «Отменила свадьбу с молодым бойфрендом… Глядя на него, тоже не спешила бы замуж». «Шэрон надо бы поторопиться и создать семью, время идет неумолимо быстро».

И хотя Стоун часто указывают на возраст, она в свои годы может похвастаться не только успешной карьерой, но и отличной фигурой, которую ей удалось сохранить. От недостатка внимания звезда не страдает и многие считают, что именно большое количество ухажеров позволяет ей не торопиться со свадьбой.