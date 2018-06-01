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Темникова отреклась от сексуальности из-за комплексов
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Елена Темникова рассказала об эксплуатации сексуальности в группе Serebro 

Lenta.ru 5 часов назад
Певица Елена Темникова призналась, что чувствовала себя некомфортно в группе Serebro из-за откровенных нарядов участниц. Она рассказала об этом в интервью порталу tengrinews, запись беседы опубликована на YouTube (видео было удалено с официального канала портала из-за нарушения авторских прав и перезалито).
В ответ на вопрос, как она относится к ярлыку «поющие трусы», который навесили на девушек из Serebro, Темникова заявила, что неоднократно просила продюсера поменять ей дресс-код, однако это не увенчалось успехом.
«Конечно, я понимала, что о нас думают. Хотя это был всего лишь образ, мне в нем было непросто, если откровенно. Я просила меня как-то прикрывать, но ты же понимаешь, сексуальность — она работает», — объяснила певица.
«Это были лично мои комплексы. Я обычно воспитана, но я всегда стеснялась своего тела, и до сих пор [стесняюсь]. Мне было очень тяжело носить что-то выше колена, мне очень некомфортно было в декольте. Я помню, как у нас были красивые, яркие, короткие платья, и меня ругали, что я каждые тридцать секунд свое вниз натягивала», — вспомнила артистка.
В феврале 2017 года солистка группы Serebro Ольга Серябкина приняла участие в программе, в рамках которой нужно было отвечать на вопросы фанатов, одновременно играя в файтинг Mortal Кombat. Во время игры она отказалась отвечать на вопрос поклонника из Казахстана, заявив, что ей наплевать на эту страну. Позже Серябкина принесла извинения в адрес жителей Казахстана.
Группа Serebro образовалась в 2006 году, ее первыми участницами стали Темникова, Серябкина и Марина Лизоркина. В 2007 году они заняли третье место на «Евровидении» с песней Song #1. Темникова покинула Serebro в 2014-м.
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Комментарии2  Ещё 9 источников 
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