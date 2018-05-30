Рэпер Face задержан

Рэпера Face доставили в отдел полиции после драки в центре Москвы

В центре Москвы произошла драка между российским рэп-исполнителем Face и его знакомым, участники инцидента доставлены в отдел полиции. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

«В офисе на ул. Большая Садовая произошла драка между рэпером Face и его знакомым. Молодые люди доставлены в отдел полиции», — отметил он.

В пресс-службе Главного управления МВД России по столице Агентству «Москва» подтвердили факт конфликта по указанному адресу, не уточнив подробностей. «Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства конфликта, произошедшего на ул. Большая Садовая между 21-летним молодым человеком и его знакомым. Участники конфликта доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — заявил дежурный офицер.

Он добавил, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.