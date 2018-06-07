Чичерина отреагировала на запрет «футболобандеровцев»

Чичерина рассказала о запретивших ее «футболобандеровцах»

ФИФА запретила Юлии Чичериной выступать перед болельщиками на чемпионате мира по футболу в Ростове-на-Дону. Об этом певица сообщила в своем Facebook.

«Слава Богу, футболобандеровцы запретили меня в Ростове-папе, в сотне километров от которого в многострадальной Горловке дети спят в ванных, чтобы их ночью не посекло осколками. Многие в Донбассе считают, что русские не приходят на помощь своим из-за этой футбольной вакханалии. Как известно рок — музыка протеста, и меня официально запретили», — написала она.

Чичерина приложила письмо от организаторов, в котором говорится, что она ассоциируется с военной тематикой, которая, наравне с политикой и религией, запрещена на мероприятиях под эгидой ФИФА.

В мае 2017 года Юлии Чичериной и ее супругу вручили паспорта самопровозглашенной Луганской народной республики. Певица несколько раз с начала конфликта в Донбассе приезжала в ЛНР с концертами. В частности, в 2015 году она принимала участие в рок-фестивале «Солнце взойдет!» в Луганске