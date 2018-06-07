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Чичерина отреагировала на запрет «футболобандеровцев»
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Чичерина рассказала о запретивших ее «футболобандеровцах» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Макс Ветров / РИА Новости
ФИФА запретила Юлии Чичериной выступать перед болельщиками на чемпионате мира по футболу в Ростове-на-Дону. Об этом певица сообщила в своем Facebook.
«Слава Богу, футболобандеровцы запретили меня в Ростове-папе, в сотне километров от которого в многострадальной Горловке дети спят в ванных, чтобы их ночью не посекло осколками. Многие в Донбассе считают, что русские не приходят на помощь своим из-за этой футбольной вакханалии. Как известно рок — музыка протеста, и меня официально запретили», — написала она.
Чичерина приложила письмо от организаторов, в котором говорится, что она ассоциируется с военной тематикой, которая, наравне с политикой и религией, запрещена на мероприятиях под эгидой ФИФА.
В мае 2017 года Юлии Чичериной и ее супругу вручили паспорта самопровозглашенной Луганской народной республики. Певица несколько раз с начала конфликта в Донбассе приезжала в ЛНР с концертами. В частности, в 2015 году она принимала участие в рок-фестивале «Солнце взойдет!» в Луганске.
В сентябре 2016 года певица выпустила клип на песню «На передовой», посвященную защитникам Донбасса. В феврале этого года она представила видео на песню «Рвать», в котором использованы кадры с похорон командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (Гиви), а также видео Арсения Павлова (Моторола), погибшего в сентябре 2016 года.
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