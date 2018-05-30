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Андрееву обвинили в безграмотности
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Екатерину Андрееву обвинили в безграмотности 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Instagram
Телеведущая Екатерина Андреева опубликовала небольшой репортаж из Сицилии, после чего подверглась критике за безграмотность.
«Лучший подарок, по-моему, мед! Это и ослик сразу поймет. Даже немножечко, чайная ложечка, Это уже хорошо, Ну а тем более полный горшок! Но мед это очень уж хитрый предмет — Всякая вещь или есть, или нет. А мед — я никак не пойму в чем секрет — Мед если есть — то его сразу нет… Конец твоим страданьям и разочарованьям, И сразу наступает хорошая погода! Когда тебе или ему, когда ну все равно кому, подарят в день Рождения горшок из меда! В общем, к чему это я? Да просто я Вам дарю не горшок, а бочку меда. К чему мелочиться то? И заметьте — ни одной ложки дегтя. Своим спутникам только самое сладкое, полезное и интересное. Прогулки по Сицилии продолжаются. То ли еще будет», — написала телеведущая Екатерина Андреева на своей странице в Instagram (орфография и пунктуация автора сохранена).
Подписчицу смутил этот текст:
Катя, очень уважаю Вас и люблю Ваши посты. Но Вы ведь умная грамотная женщина, но всегда с пишете с ошибкой, используя постфикс «то». «К чему мелочиться-то» пишется через дефис, как все постфиксы в русском языке (-то, -либо, -нибудь, -таки, -ка). Не хотела Вас исправлять, но режет глаз немного», — написала olgasolo2017.
«Я и буду так писать, т. к. обе формы применимы. И новые правила не столь строги, как Вы. И поберегите глаза, если такая ерунда Вам их режет, можно и зрение испортить», — ответила Андреева.
Ведущая программы «Время» на Первом канале Екатерина Андреева ответила на вопрос подписчицы о том, когда Россия встанет с колен.
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