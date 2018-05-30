Диана Шурыгина публично обвинила мужа в измене

Диана Шурыгина и ее избранник — оператор Первого канала Андрей Шлянин поженились летом прошлого года. Влюбленные познакомились во время съемок реалити-шоу «Шуры-муры с Дианой Шурыгиной» для YouTube-канала Андрея Малахова , а уже через три месяца подали заявление в загс.

До недавних пор Диана и ее муж казались (или изображали из себя, как считают многие поклонники девушки) идеальную пару, однако теперь их брак оказался под угрозой распада. В эфире ток-шоу "На самом деле" Шурыгина публично обвинила супруга в изменах. Девушка уверяет, что в последнее время Андрей охладел к ней, стал подозрительным. В эфире показали компрометирующие молодого человека кадры, где он запечатлен с другой девушкой. Избранник Дианы, разумеется, принялся все отрицать.

"У меня нет такой одежды, как у парня на снимке, да и с девушкой этой я не знаком", — оправдывался он.

В студии также появилась теща Андрея — Наталья Шурыгина . Она подтвердила, что Андрей часто с кем-то переписывается и разговаривает по телефону. Мама Дианы призналась, что изначально была против брака дочери и считала будущего зятя чересчур ветреным и безответственным.

"Я была против их свадьбы. Как Дианка только отвлекается от него, он сразу старается либо залезть в телефон, или с кем-то переписывается, или зайдет в туалет с кем-то поговорить. Если детектор сейчас подтвердит, что ты, Андрей, изменял Диане, она и часа больше не проживет в одной квартире", — высказала свое мнение Шурыгина-старшая.

Подруга Дианы Екатерина Лукоянчикова также подтвердила, что видела, как Андрей обнимался с какой-то девушкой в машине. Шлянин поспешил оправдаться, мол, подвозил знакомую до дома, но Шурыгина его уже не слушала. Она в истерике вскочила с места и со слезами на глазах пыталась убежать за кулисы.

"Андрей, ты считаешь это нормально? Я твоя жена и только я имею право сидеть на переднем сидении твоей машины", — кричала Диана.

В следующем эпизоде программы супруги прошли проверку на детекторе лжи. Выяснилось, что никто никому не изменял. Да, и Андрею и Диане нравится получать комплименты от противоположного пола, но не более того.