Сестра Стриженова устроила скандал на шоу Малахова

Стриженова показала свое «истинное лицо»

Зрители бурно обсуждают скандальный выпуск передачи Андрея Малахова "Прямой эфир". Особенно не оставила никого равнодушным Александра Холошилова, единокровная сестра Александра Стриженова.

Очередной выпуск ток-шоу Андрея Малахова был посвящен семье актрисы Марии Шукшиной. В частности, жительница Барнаула 19-летняя Фрейя Зильбер уверяет, что родила от сына артистки Макара. Теперь девушка, чье тело украшает множество татуировок, намерена добиться алиментов от незадачливого парня.

Отметим, что Фрейю многие поддержали, в том числе сестра Марии Шукшиной Ольга. А вот сама артистка в телефонном разговоре, который велся специально для шоу по громкой связи, упрекнула Фрейю в излишней показушности и работе на камеру. Впрочем, беседа завершилась более-менее благополучно — женщины договорились сделать ДНК-тест.

На протяжении всего шоу кипели нешуточные страсти, однако когда в студию пришла Александра Холошилова, единокровная сестра Александра Стриженова, градус просто зашкалил. Девушка, едва появившись перед камерами, попросила у всех прощения и обозвала Фрейю тварью.

"Просто тварь, которая оболгала Машу и сидит сейчас здесь белая-пушистая. Я ей звоню — она берет трубку, я ей пишу в Instagram — она мне отвечает. Сестры сидят, которые за счет нее хотят получить какую-то славу, замолчите! Сядьте по своим домам и не трогайте эту семью! Ты уже реально достала всех! Мне Маша говорит, что ты уже у нее в печенках сидишь! Если бы ты не хотела бравировать этим ребенком, фотографируешь, таскаешь туда-сюда — что это?! Ты мать!" — пристыдила 19-летнюю девушку Холошилова, которую, к слову, сам Малахов назвал Стриженовой.

Фрейя ответила, что ей не нужна слава. По словам девушки, она хочет лишь расставить все точки над i и получить алименты. От этих слов Александра взвилась и начала материться. "Тебе не нужен отец для ребенка, выдра, ***! Тебе не нужен отец! Тебе бабки нужны! Должен быть папа у ребенка! Ребята, если она такая правильная, она должна бороться за то, чтобы у ее ребенка был отец", — заключила Александра.

Зрители в студии отреагировали на крики гостьи. Одни попросили ее успокоиться, а другие обратили внимание на ее внешний вид. Александру, пришедшую на шоу в юбке и с расстегнутой до пупка блузке, попросили привести себя в прядок, однако та не обратила на внушение внимания. Более того, женщина пригрозила Фрейе обнародованием некоторых данных о ней и ее ребенке, если та снимется еще в каком-нибудь шоу.

"У меня сейчас трясутся руки от того, что эта женщина ни капли, ни одного чувства и эмоции к нему не испытывает, а просто его везде таскает только для того, чтобы заработать бабки. Я тебе обещаю, что я тебя зарою этой информацией!" — заявила скандальная родственница Александра Стриженова.

В комментариях к выпуску зрители высказали свое мнение. В первую очередь они обругали самого Макара, сына Марии Шукшиной, который не нашел в себе сил прийти на передачу.