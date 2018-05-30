Почему свадьба принца Гарри и Меган Маркл закончилась скандалом

В британской индустрии моды напряженный момент: Эмилия Уикстед, одна из любимых модельеров Кейт Миддлтон , вынуждена оправдываться перед Меган Маркл. Почему свадебное платье герцогини Сассекской привело к раздору, читайте в материале «Газеты.Ru»

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл закончилась отраслевым скандалом в мире моды. Эмилия Уикстед, любимый дизайнер Кейт Миддлтон и постоянная участница недель моды в Лондоне, заявила, что дизайн свадебного платья Меган Маркл, созданного креативным директором Givenchy Клэр Уайт Келлер, был позаимствован у нее. 25 мая она сообщила, что платье Givenchy, которое, предположительно, стоит 200 тысяч фунтов стерлингов, похоже на то, что представлено в ее коллекции свадебных нарядов — и его можно купить за 7 тысяч фунтов.

«Ее платье идентично одному из наших платьев, — процитировали дизайнера Daily Mail. Видно, что многие комментаторы говорили: «Это платье Emilia Wickstead».

Кроме того, она раскритиковала внешний вид невесты: «Если вы выбираете простой дизайн, платье должно сидеть идеально. Ее (Меган Маркл — „Газета.Ru“) платье было довольно свободным».

Эмилия Уикстед неодобрительно отозвалась и о прическе невесты, сочтя ее слишком небрежной.

После появления записи Эмилию Уикстед, в свою очередь, раскритиковали пользователи соцсетей. Они решили, что модельер, которая сама часто одевает членов королевской семьи, повела себя непрофессионально, подвергнув критике внешний вид невесты, а теперь уже и жены, принца Гарри. Кроме того, интернет-пользователи усомнились в том, что после этого Кейт Миддлтон, которая часто надевает наряды дизайнера, захочет с ней сотрудничать в будущем.

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В инстаграм-аккаунте бренда Emilia Wickstead появилось фото платья, которое дизайнер считает идентичным наряду Меган Маркл, однако комментаторы не согласились с тем, что между ними есть что-то общее, да и вообще не оценили дизайн Уикстед. Платье они сочли слишком простым, отметили, что оно плохо сидит и модель в нем выглядит слишком полной. И нет, Меган Маркл выходила замуж совсем не в таком.

Через несколько дней после появления скандальной записи твиттер Эмилии Уикстед был заблокирован.

А в понедельник, 28 мая, дизайнер родом из Новой Зеландии публично прокомментировала эту историю в своем инстаграме. Она заявила, что «чудовищно огорчена комментариями, появившимися в прессе и в онлайн-изданиях за последние несколько дней».

Эмилия Уикстед написала, что не думает, будто платье Меган Маркл, созданное Givenchy, было копией одного из нарядов ее дизайна, и добавила, что питает «величайшее уважение к Клэр Уайт Келлер». Эмилия Уикстед сказала, что герцогиня Сассекская выглядела «абсолютно прекрасной» в день своей свадьбы.

«Я желаю Их Королевским Высочествам, герцогу и герцогине Сассекским, замечательной, счастливой жизни, наполненной любовью», — закончила свое заявление модельер.

Однако, разумеется, больше всего она всегда гордилась тем, что ее платья и костюмы выбирает герцогиня Кембриджская. В интервью новозеландскому изданию NZHerald она однажды сказала, что одевать Кейт Миддлтон — это «невероятная привилегия и огромная честь».

При этом она говорила, что ей интересно создавать одежду для всех женщин. «Вообще-то, мои вещи для всех женщин, и я правда верю, что можно себя чувствовать хорошо в любом наряде. Такое значение я вкладываю в дизайн своей одежды», — говорила Эмилия Уикстед.

Дизайнеру 34 года, и до 14 лет она прожила в Новой Зеландии, после чего уехала в Милан . После Италии она переехала в Лондон, где училась в знаменитом Колледже искусств Святого Мартина, который закончили такие именитые модельеры, как Александр Маккуин Джон Гальяно и Стелла Маккартни. Сейчас она входит в число модельеров, показы которых проходят в Лондоне в рамках Недель моды.

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Еще шесть лет назад имя Эмилии Уикстед прозвучало, когда Кейт Миддлтон дважды надела платье Эмилии Уикстед в 2012 году сначала на церемонию празднования юбилея королевы Елизаветы II , а несколькими днями позже — на вечеринку в саду Букингемского дворца.

Наряды Эмилии Уикстед Кейт Миддлтон часто выбирает и для зарубежных визитов. Голубое платье с запахом выезжало с ней в мае 2017 года в Люксембург , лавандовый наряд до середины колена она надевала в июле 2017 года во время поездки в Польшу Германию . В 2014 году, прибыв с королевским визитом в Новую Зеландию, принцесса Кейт выбрала голубое платье именно новозеландского дизайнера.