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Почему свадьба принца Гарри и Меган Маркл закончилась скандалом
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Почему свадьба принца Гарри и Меган Маркл закончилась скандалом 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Alexi Lubomirski/Kensington Palace/Reuters
В британской индустрии моды напряженный момент: Эмилия Уикстед, одна из любимых модельеров Кейт Миддлтон, вынуждена оправдываться перед Меган Маркл. Почему свадебное платье герцогини Сассекской привело к раздору, читайте в материале «Газеты.Ru».
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл закончилась отраслевым скандалом в мире моды. Эмилия Уикстед, любимый дизайнер Кейт Миддлтон и постоянная участница недель моды в Лондоне, заявила, что дизайн свадебного платья Меган Маркл, созданного креативным директором Givenchy Клэр Уайт Келлер, был позаимствован у нее. 25 мая она сообщила, что платье Givenchy, которое, предположительно, стоит 200 тысяч фунтов стерлингов, похоже на то, что представлено в ее коллекции свадебных нарядов — и его можно купить за 7 тысяч фунтов.
«Ее платье идентично одному из наших платьев, — процитировали дизайнера Daily Mail. Видно, что многие комментаторы говорили: «Это платье Emilia Wickstead».
Кроме того, она раскритиковала внешний вид невесты: «Если вы выбираете простой дизайн, платье должно сидеть идеально. Ее (Меган Маркл — „Газета.Ru“) платье было довольно свободным».
Эмилия Уикстед неодобрительно отозвалась и о прическе невесты, сочтя ее слишком небрежной.
После появления записи Эмилию Уикстед, в свою очередь, раскритиковали пользователи соцсетей. Они решили, что модельер, которая сама часто одевает членов королевской семьи, повела себя непрофессионально, подвергнув критике внешний вид невесты, а теперь уже и жены, принца Гарри. Кроме того, интернет-пользователи усомнились в том, что после этого Кейт Миддлтон, которая часто надевает наряды дизайнера, захочет с ней сотрудничать в будущем.
WomanAdvice.ru
В инстаграм-аккаунте бренда Emilia Wickstead появилось фото платья, которое дизайнер считает идентичным наряду Меган Маркл, однако комментаторы не согласились с тем, что между ними есть что-то общее, да и вообще не оценили дизайн Уикстед. Платье они сочли слишком простым, отметили, что оно плохо сидит и модель в нем выглядит слишком полной. И нет, Меган Маркл выходила замуж совсем не в таком.
Через несколько дней после появления скандальной записи твиттер Эмилии Уикстед был заблокирован.
А в понедельник, 28 мая, дизайнер родом из Новой Зеландии публично прокомментировала эту историю в своем инстаграме. Она заявила, что «чудовищно огорчена комментариями, появившимися в прессе и в онлайн-изданиях за последние несколько дней».
Эмилия Уикстед написала, что не думает, будто платье Меган Маркл, созданное Givenchy, было копией одного из нарядов ее дизайна, и добавила, что питает «величайшее уважение к Клэр Уайт Келлер». Эмилия Уикстед сказала, что герцогиня Сассекская выглядела «абсолютно прекрасной» в день своей свадьбы.
«Я желаю Их Королевским Высочествам, герцогу и герцогине Сассекским, замечательной, счастливой жизни, наполненной любовью», — закончила свое заявление модельер.
Наряды Эмилии Уикстед не раз выбирали для выхода в свет не только принцесса Кейт, но и другие известные люди — в том числе, супруга бывшего премьер-министра Великобритании Джеймса Кэмерона Саманта, модель Алекса Чанг и актриса Гвинет Пэлтроу.
Однако, разумеется, больше всего она всегда гордилась тем, что ее платья и костюмы выбирает герцогиня Кембриджская. В интервью новозеландскому изданию NZHerald она однажды сказала, что одевать Кейт Миддлтон — это «невероятная привилегия и огромная честь».
При этом она говорила, что ей интересно создавать одежду для всех женщин. «Вообще-то, мои вещи для всех женщин, и я правда верю, что можно себя чувствовать хорошо в любом наряде. Такое значение я вкладываю в дизайн своей одежды», — говорила Эмилия Уикстед.
Дизайнеру 34 года, и до 14 лет она прожила в Новой Зеландии, после чего уехала в Милан. После Италии она переехала в Лондон, где училась в знаменитом Колледже искусств Святого Мартина, который закончили такие именитые модельеры, как Александр Маккуин, Джон Гальяно и Стелла Маккартни. Сейчас она входит в число модельеров, показы которых проходят в Лондоне в рамках Недель моды.
gazeta.ru
Еще шесть лет назад имя Эмилии Уикстед прозвучало, когда Кейт Миддлтон дважды надела платье Эмилии Уикстед в 2012 году сначала на церемонию празднования юбилея королевы Елизаветы II, а несколькими днями позже — на вечеринку в саду Букингемского дворца.
Наряды Эмилии Уикстед Кейт Миддлтон часто выбирает и для зарубежных визитов. Голубое платье с запахом выезжало с ней в мае 2017 года в Люксембург, лавандовый наряд до середины колена она надевала в июле 2017 года во время поездки в Польшу и Германию. В 2014 году, прибыв с королевским визитом в Новую Зеландию, принцесса Кейт выбрала голубое платье именно новозеландского дизайнера.
Сама Меган Маркл тоже успела оценить работу дизайнера: на празднование национального дня Австралии и Новой Зеландии АНЗАК, посвященного военнослужащим этих двух стран, она выбрала костюм дизайнера, которая выросла в новозеландском Окленде.
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