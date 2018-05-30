У российского актера трагически погиб сын

У российского актера трагически погиб малолетний сын

Актер Владимир Литвинов стал очередным звездным гостем передачи Бориса Корчевникова "Судьба человека". Популярный артист откровенно рассказал о потере жены и сына и обретении новой семьи.

Владимир Литвинов получил популярность благодаря таким картинам как "Во саду ли, в огороде", "Тяжелый песок", "Московская борзая", "Морпехи", "Улицы разбитых фонарей" и другим. О его личной жизни крайне мало известно журналистам. В беседе с Борисом Корчевниковым актер решил раскрыть интимные подробности.

Актер был несколько раз женат. Первый брак Литвинова оказался ранним, супруга Наталья подарила ему двух детей: сына и дочь. Однако спустя время брак распался, а потом в жизни Владимира произошло куда более страшное событие — его малолетний сын умер.

"У меня погиб сын. Я был на гастролях в Баку, возвращался домой и был в прекрасном настроении, когда вдруг узнал о трагедии. Это была автокатастрофа. Ему было 11. Он перебегал дорогу. Мы на тот момент уже расстались с Натальей, все это произошло в Таллине", — рассказал жуткую историю Литвинов.

После произошедшей трагедии бывшая супруга, по словам актера, забрала их дочь Анну и увезла ее в Эстонию . По молодости лет Литвинов не препятствовал и не пытался наладить связи с наследницей. "Они уехали в Таллин, я остался в Ленинграде . До сих пор чувствую свою вину, что не общался с дочерью — бывшая жена не навязывалась, да и я не слишком горел желанием", — признался артист.

Лишь недавно Литвинов обрел личное счастье. в Автобусе он познакомился с женщиной по имени Елена. Внушительная разница в возрасте — 19 лет — не помешала им полюбить друг друга. Вместе они уже почти 30 лет. Елена родила ему сына Арсения и дочь Аксинью. Интересно, что девочка появилась на свет, когда Владимиру было уже под 60.

"Мальчик у нас непростой, очень эмоциональный, иногда заносит. Аксинья — наш смысл, наше утешение, наше напряжение в некотором смысле, ведь надо ее вырастить", — отметил Литвинов, которому, к слову, сейчас 67 лет.

А еще актер признался, что надеется наладить отношения со старшей дочерью Анной.