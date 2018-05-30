Меньшиков при всех посмеялся над Пугачевой

Меньшиков при всех посмеялся над надменной Пугачевой

Недавно Алла Пугачева дал интервью Олегу Меньшикову . После встречи певица и актер вышли к журналистам, Примадонна начала раздавать автографы и отвечать на вопросы СМИ, и поведение артистки с репортерами заставило Меньшикова рассмеяться.

Накануне, 29 мая, на Новой сцене Театра имени Ермоловой Алла Пугачева дала интервью Олегу Меньшикову. Самое интересное, что на это мероприятие продавались билеты. В зале всего 79 мест. Значит, именно 79 счастливчиков стали свидетелями общения актера и певицы. Билеты разошлись как горячие пирожки, и это притом, что цена их варьировалась от 13 до 19 тысяч рублей.

Те, кто не смог попасть на разговор двух знаменитостей, поджидали Пугачеву и Меньшикова возле выхода. Так, сайт "Комсомольская правда" на своей официальной страничке в социальной сети Instagram опубликовал видео, как Алла под ручку с Олегом вышла к представителям СМИ и фанатам. С царственным видом Примадонна начала раздавать автографы и даже соблаговорила ответить на некоторые вопросы.

К примеру, когда у Пугачевой поинтересовались, какую бы роль она сыграла в театре, если бы вернулась в прошлое, та с легким сарказмом ответила:

"Разве вы не видели спектакль, который мы начали с Олегом? (далее сказала в сторону) Они не видели… А это был спектакль".

Журналисты не смутились и продолжили заваливать Аллу вопросами. На один из них, о том, играла ли она на подмостках, Примадонна вдруг резко подобралась и, буквально вытянувшись в струнку, ответила как на плацу: "Да! У меня был опыт театральной актрисы!" От этих слов Примадонны стоящий рядом Олег Меньшиков вдруг рассмеялся.

Впрочем, сама Примадонна никак не отреагировала на смех Меньшикова. Она, не забывая давать автографы, сообщила. что когда-то на даче ставили сказку "Теремок", в которой она сыграла роль Медведя. На этом видео обрывается.