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Киркоров публично обратился к полиции
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Киркоров публично обратился к полиции 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТАСС
Российский артист Филипп Киркоров на своей странице в Instagram поблагодарил сотрудников нижегородской полиции за оперативность при поиске похищенных у него концертных костюмов.
Заявление о хищении восьми концертных костюмов из одной из фур, где хранились костюмы и реквизит шоу известного артиста, поступило в отдел полиции в городе Павлово Нижегородской области утром 28 мая. В течение суток полицейские установили, что к совершению преступления причастны двое подростков в возрасте 15 и 13 лет. Похищенные школьниками костюмы были у них изъяты.
"Павловские службы безопасности и спецорганы после проведенных серьезных следственных действий задержали воров, вскрывших накануне в Павлово и похитивших из наших концертных фур с аппаратурой и атрибутикой костюмы из шоу "Я". Все костюмы — в целости и сохранности (не успели в них прогуляться по Павлово незадачливые воришки, а зря, хотел бы я полюбоваться этой картиной). Спасибо большое и моя лично особая благодарность от всего нашего коллектива за такую оперативность в действиях", — говорится в сообщении Киркорова в Instagram.
Далее он поименно перечисляет всех сотрудников правоохранительных органов города Павлова, причастных к работе над поисками похищенного, — от участковых до начальника полиции города.
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