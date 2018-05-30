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Дикие доходы Михалкова поразили народ
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Дикие доходы Михалкова поразили народ 

Дни.ру 28 минут назад
Фото: globallookpress.com
Суммы, указанные в декларациях о доходах деятелей российской культуры, потрясли воображение журналистов. Опережает всех главный "Бесогон" российского телевидения: Никита Михалков зарабатывает полтора миллиона рублей в день.
Вертолет, трактор, 89 участков земли, шесть жилых домов, апартаментов — тоже шесть. Перечисление имущества Никиты Михалкова занимает 56 страниц. За прошлый год его доход составил 529 миллионов рублей. Путем нехитрых вычислений получаем 1,5 миллиона в день.
Михалков на сей раз вопросов журналистов избежал. Однако ранее режиссер уже объяснял представителям СМИ, что секрет его благосостояния — успешный бизнес. Никита Сергеевич — совладелец или учредитель нескольких десятков фирм. Поле деятельности весьма широкое — от лесозаготовок до кино и разработки программного обеспечения.
Худрук Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрий Башмет озвученной сумме дохода в 60 миллионов рублей удивился сам.
"Не думаю, что я мультимиллионер. Яхт, вертолетов у меня нет. Честно плачу налоги", — заявил Башмет "Комсомольской правде".
Он отметил, что оклад худрука симфонического оркестра средний — 150 — 200 тысяч рублей.
Башмет признал, что его основной доход — концерты. Музыкант и дирижер выступает как сольно, так и с оркестрами: кроме "Новой России", Башмет руководит еще и Камерным ансамблем "Солисты Москвы". Огромное количество концертов с другими коллективами в разных странах мира. Башмет дает более 200 концертов в год — а еще преподает в Московской консерватории и в итальянской Академии в Сиенне.
30 миллионов рублей получил за прошлый год худрук "Уголка дедушки Дурова" Юрий Дуров.
"Зарплата руководителя у меня пара сотен тысяч рублей, точно сейчас не скажуПлюс получаю как актер, работаю со слонами. Идет надбавка за каждый выход и надбавка за работу с особо опасными животными. Идет за звание доплата. Могут быть премии", — рассказал Дуров.
Зураб Церетели в 2017 году получил 40 миллионов рублей. Как утверждает помощник скульптора, основная часть этой суммы поступила от продажи скульптуры — она ушла за 12 миллионов. А в перечне имущества скульптора — 6 участков земли, 4 квартиры и дачный дом, пять "Мерседесов", два "Роллс-Ройса", один "Бентли". Еще на скульптора записано 15 нежилых помещений общей площадью 23 тысячи квадратных метров и 20 зданий для творческих мастерских общей площадью 20 тысяч квадратов.
Актер и режиссер Евгений Миронов, услышав от журналистов, что за год получил 50 миллионов рублей, вроде бы удивился. Но потом заявил, что очень занят и ему некогда выяснять, из чего получилась такая сумма. А режиссера Романа Виктюка удивила озвученная представителями СМИ сумма в 6 миллионов. Он даже думал, что это доход за все время работы. Узнав, что только за один год, заявил: он личность творческая, деньги его не волнуют.
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