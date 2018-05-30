Дикие доходы Михалкова поразили народ

Суммы, указанные в декларациях о доходах деятелей российской культуры, потрясли воображение журналистов. Опережает всех главный "Бесогон" российского телевидения: Никита Михалков зарабатывает полтора миллиона рублей в день.

Вертолет, трактор, 89 участков земли, шесть жилых домов, апартаментов — тоже шесть. Перечисление имущества Никиты Михалкова занимает 56 страниц. За прошлый год его доход составил 529 миллионов рублей. Путем нехитрых вычислений получаем 1,5 миллиона в день.

Михалков на сей раз вопросов журналистов избежал. Однако ранее режиссер уже объяснял представителям СМИ, что секрет его благосостояния — успешный бизнес. Никита Сергеевич — совладелец или учредитель нескольких десятков фирм. Поле деятельности весьма широкое — от лесозаготовок до кино и разработки программного обеспечения.

Худрук Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрий Башмет озвученной сумме дохода в 60 миллионов рублей удивился сам.

"Не думаю, что я мультимиллионер. Яхт, вертолетов у меня нет. Честно плачу налоги", — заявил Башмет "Комсомольской правде".

Он отметил, что оклад худрука симфонического оркестра средний — 150 — 200 тысяч рублей.

Башмет признал, что его основной доход — концерты. Музыкант и дирижер выступает как сольно, так и с оркестрами: кроме "Новой России", Башмет руководит еще и Камерным ансамблем "Солисты Москвы". Огромное количество концертов с другими коллективами в разных странах мира. Башмет дает более 200 концертов в год — а еще преподает в Московской консерватории и в итальянской Академии в Сиенне.

30 миллионов рублей получил за прошлый год худрук "Уголка дедушки Дурова" Юрий Дуров

"Зарплата руководителя у меня пара сотен тысяч рублей, точно сейчас не скажуПлюс получаю как актер, работаю со слонами. Идет надбавка за каждый выход и надбавка за работу с особо опасными животными. Идет за звание доплата. Могут быть премии", — рассказал Дуров.

Зураб Церетели в 2017 году получил 40 миллионов рублей. Как утверждает помощник скульптора, основная часть этой суммы поступила от продажи скульптуры — она ушла за 12 миллионов. А в перечне имущества скульптора — 6 участков земли, 4 квартиры и дачный дом, пять "Мерседесов", два "Роллс-Ройса", один "Бентли". Еще на скульптора записано 15 нежилых помещений общей площадью 23 тысячи квадратных метров и 20 зданий для творческих мастерских общей площадью 20 тысяч квадратов.