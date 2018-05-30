Ещё
Молодая жена разочаровала Задорнова перед смертью
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Задорнов перед смертью разоблачил вторую жену 

Рамблер 1 час назад
Близкая знакомая Михаила Задорнова рассказала «Комсомольской правде» о наследстве сатирика и о его отношениях с семьей перед смертью.
Собеседница газеты отметила, что в последние годы его отношения с первой женой Велтой Задорновой стали даже лучше, чем со второй супругой Еленой Бомбиной, поэтому Задорнов указал в завещании обеих женщин.
По словам знакомой Задорнова, Бомбина была недовольна завещанием, так как «планировала получить все». Ей же досталось то, что муж купил в браке и оформил на нее. Собеседница издания заявила, что, когда Задорнов находился на лечении в Германии, Бомбина часто уходила «по делам». Задорнов якобы отметил эти «звоночки» и сказал об этом своей сестре.
Также знакомая сатирика рассказала, что, когда его семья обсуждала продажу имущества для оплаты лечения, Бомбина предложила продать дом в Юрмале. Эту дачу сатирик приобрел в браке с Велтой Задорновой и оформил с ней пополам, поэтому Бомбина претендовать на нее не могла.
На похоронах, по словам знакомой Задорнова, его первая жена была «убита горем», а Бомбина «поправляла прическу».
Михаил Задорнов скончался 10 ноября 2017 года на 70-м году жизни. Сатирик страдал от онкологического заболевания. Как рассказала знакомая Задорнова «КП», все движимое и недвижимое имущество он поделил между первой, второй женой и дочерью, а библиотеку в Риге завещал одному из своих друзей.
Комментарии6
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Интернет-провайдеры повысят цены с лета114
Названы сроки окончания санкций454
В убийстве журналиста Бабченко обвинили Россию214
Россияне решили остаться в России190
Россиянам отказывают в ипотеке10
Видео
02:01
В убийстве журналиста Бабченко обвинили Россию
Украина В мире
В панике на борту самолета пострадали 11 человек
Происшествия
04:37
Аплодисменты в самолете вызвали спор в сети
Интернет Общество
Боевой разворот Су-57 сняли с беспилотника
Оружие
00:24
В убийстве Бабченко нашли «странные» обстоятельства
Криминал
03:20
Как Крымский мост изменил жизнь людей
Общество Статьи
03:40
Российская компания отменяет все рейсы
Компании Общество
01:18
Названы сроки окончания санкций
В мире США
05:35
Молодая жена разочаровала Задорнова перед смертью
Шоу-бизнес
00:23
Место стрельбы в Москве сняли на видео
Происшествия Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение