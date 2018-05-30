Молодая жена разочаровала Задорнова перед смертью

Задорнов перед смертью разоблачил вторую жену

Собеседница газеты отметила, что в последние годы его отношения с первой женой Велтой Задорновой стали даже лучше, чем со второй супругой Еленой Бомбиной, поэтому Задорнов указал в завещании обеих женщин.

По словам знакомой Задорнова, Бомбина была недовольна завещанием, так как «планировала получить все». Ей же досталось то, что муж купил в браке и оформил на нее. Собеседница издания заявила, что, когда Задорнов находился на лечении в Германии, Бомбина часто уходила «по делам». Задорнов якобы отметил эти «звоночки» и сказал об этом своей сестре.

Также знакомая сатирика рассказала, что, когда его семья обсуждала продажу имущества для оплаты лечения, Бомбина предложила продать дом в Юрмале . Эту дачу сатирик приобрел в браке с Велтой Задорновой и оформил с ней пополам, поэтому Бомбина претендовать на нее не могла.

На похоронах, по словам знакомой Задорнова, его первая жена была «убита горем», а Бомбина «поправляла прическу».