В семье Пуговкина разразилась война за наследство

Спустя 10 лет после смерти народного артиста Михаила Пуговкина его дочь от первого брака и третья жена продолжают войну за его наследство. Женщины пришли на передачу "Пусть говорят" Первого канала, чтобы высказать друг другу накопившиеся обиды.

Единственная дочь артиста Елена Прибрежецкая недоумевает, почему после смерти знаменитого родственника она осталась ни с чем. Елена считает, что супруга ее отца Ирина Константиновна Лаврова хитростью завладела его имуществом.

Сначала Пуговкин и Лаврова оставили квартиру в Москве и переехал в Крым , затем, получив двухкомнатные апартаменты на Тверской улице, вернулись обратно в Столицу. После они приняли решение обменять квадратные метры в центре на две квартиры на окраине. По словам Ирины Константиновны, Пуговкину не нравилось жить в шумном сердце города, поэтому он принял решение перебраться в спокойный район.

"Мы переехали в Сокольники, потому что после ялтинского, крымского, микроклимата в Сокольника лучше дышалось, чем на Тверской, — вспомнила вдова. — Он сам меня попросил: "Пожалуйста, на себя все оформляй, потому что, когда меня не станет, эта семейка будет таскать по судам. Так и получается", — рассказала присутствующим Лаврова.

Экс-супруга народного артиста заявила, что Елена затеяла этот скандал из-за обиды на родителей. По словам Ирины Константиновны, что уже через 10 дней после смерти отца, Прибрежецкая требовала от нотариуса информацию о своем наследстве. Однако Пуговкин дочери ничего не оставил, так как все нажитое за долгую жизнь по документам было записано на супругу.

Также Лаврова отметила, что отношения отца и дочери были далеки от идеала. Ирина Константиновна всегда приглашала Елену на праздники, но та была у них всего пару раз, хоть и жила недалеко.

Елена, наоборот, считает, что мачеха старалась свести ее отца в могилу. Прибрежецкая удивлена, что Михаила Ивановича не госпитализировали, когда ему нужна была помощь медиков, и даже не сообщили ей об этом. Дочь Пуговкина рассказала, что как-то раз позвонила домой папе, но Ирина Константиновна попросила больше не тревожить их.