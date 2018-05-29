Лера Кудрявцева решила рожать за границей

О том, что беременная Лера Кудрявцева будет рожать за границей, поговаривают уже давно, но до сих пор и «интересное положение» звезды, и место рождения будущего крохи — все это было на уровне слухов. Но на днях телезвезда проговорилась: она проводит последние деньки в Москве и улетает за границу.

«Какая красивая все таки у нас Москва! Гуляли весь день, чисто, красиво», — написала она в блоге на днях. Какая красивая все таки у нас Москва! Гуляли весь день, чисто, красиво 👌🏼 Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) 27 Май 2018 в 11:12 PDT

«Лера, вы гот?», «Я вот тоже очень удивилась выбору платья, мне, кажется, а таком положении, нужно носить светлые вещи! Череп и беременность просто несовместимы», «Череп плохая примета, не носи это платье, пожалуйста!», «Я носила футболку с черепом, двойней беременная. Ерунда это суевернная», — обсуждают фанаты.