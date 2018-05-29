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Лера Кудрявцева решила рожать за границей
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Лера Кудрявцева решила рожать за границей 

Passion.ru 33 минуты назад
Фото: instagram
Стало известно, где будет рожать Лера Кудрявцева.
О том, что беременная Лера Кудрявцева будет рожать за границей, поговаривают уже давно, но до сих пор и «интересное положение» звезды, и место рождения будущего крохи — все это было на уровне слухов. Но на днях телезвезда проговорилась: она проводит последние деньки в Москве и улетает за границу.
«Какая красивая все таки у нас Москва! Гуляли весь день, чисто, красиво», — написала она в блоге на днях.
«Лера, вы гот?», «Я вот тоже очень удивилась выбору платья, мне, кажется, а таком положении, нужно носить светлые вещи! Череп и беременность просто несовместимы», «Череп плохая примета, не носи это платье, пожалуйста!», «Я носила футболку с черепом, двойней беременная. Ерунда это суевернная», — обсуждают фанаты.
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