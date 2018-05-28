Киркоров обратился к обокравшим его ворам

Филипп Киркоров обратился к злоумышленникам, накануне укравшим в Нижегородской области восемь его сценических костюмов.
"Привет" похитителям он передал в своем инстаграме.
"И ничто и никто не сможет испортить мне мое радужное настроение или сорвать концерт, даже не старайтесь, господа "воры", особенно после минувшей незабываемой сумасшедшей ночи", — написал певец, добавив, что кто "в теме", тот поймет, о чем он.
Полетели на ПАВЛОВО!🚁 И ничто и никто, не смогут испортить мне мое радужное настроение или сорвать концерт, даже не старайтесь господа «воры», особенно после минувшей незабываемой сумасшедшей ночи (кто в теме, тот поймет😜) Спасибо мой дорогой @eminofficial за то что скрасил мой 500 км перелёт и «сделал» ещё более незабываемым для меня этот Понедельник!
Концерт народного артиста России состоится в городе Павлово Нижегородской области. Ранее неизвестные украли из приехавших до прибытия фур с декорациями костюмы кордебалета общей стоимостью в $11 тыс. Известно, что костюмы были пошиты специально для нового шоу "Я", однако концерт из-за этого перенесен не будет.