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Панин устроил провокацию на празднике дочери
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Панин устроил провокацию на празднике дочери 

Рамблер 1 час назад
Актёр Алексей Панин, который давно уже известен не ролями, а скандалами, в том числе эротической направленности, снова привлёк внимание публики. Он отличился на детском празднике, в котором принимала участие его дочь Аня. После торжественной части школьники устроили небольшое застолье по поводу окончания четвёртого класса. Алексей снимал ролик и в какой-то момент направил объектив на дочь. Девочка решила пошутить и сделала вид, что не узнала отца, со смехом задав ему вопрос: «А ты кто вообще такой?». Панин поддержал импровизацию дочери и заявил, что он папарацци. «Я внештатный сотрудник »Комсомольской правды», — сообщил он. Затем он обратился к дочке и спросил её: «Голодаешь, да?». Та сразу согласилась, но потом отодвинула тарелку с пирожными и сказала: «Это не я, меня подставили».
С 2008 года Алексей Панин сражается с матерью девочки Юлией Юдинцевой за опеку над ребёнком. В 2009 году суд решил дело в пользу матери, но Алексей неоднократно силой забирал девочку. В настоящий момент она проживает с актёром и всячески защищает отца от нападок журналистов.
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