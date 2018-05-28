Седокова показала старшую дочь

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 27 Май 2018 в 9:37 PDT Известная певица Анна Седокова вышла в свет со своей старшей дочерью Алиной Белькевич и рассказала, что сильно нервничала.

Седокова переживала, что ей придется пережить смену нарядов, причесок, досконально выучить достаточно большой сценарий. Внезапное желание старшей дочери выйти на дорожку с мамой буквально "замкнуло" Анну.

Певица начала нервничать гораздо больше, потому что не скрывает, что является "контролфриком". Ей постоянно нужно, чтобы ее дети находились под присмотром и были счастливы. Именно поэтому Анна испугалась, что не сможет проконтролировать внешний вид, поведение и все расписание своей дочери. "Мы с Алиной выходим на дорожку, я не могу произнести ни слова ведущим!" — призналась Седокова и добавила, что не смогла быстро переключиться с работы на дочку.

Именно поэтому с ковровой дорожки "RU.TV" у Седоковой есть только пара фотографий, на каждой из которых артистка выглядит, как "испуганный ослик".