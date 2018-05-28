Ещё
Седокова показала старшую дочь
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Киеве совершено покушение на Аркадия Бабченко
В Киеве совершено покушение на Аркадия Бабченко

Седокова показала старшую дочь 

Russianshowbiz.info 28 мая 2018
Фото: Instagram
Известная певица Анна Седокова вышла в свет со своей старшей дочерью Алиной Белькевич и рассказала, что сильно нервничала.
Седокова переживала, что ей придется пережить смену нарядов, причесок, досконально выучить достаточно большой сценарий. Внезапное желание старшей дочери выйти на дорожку с мамой буквально "замкнуло" Анну.
Певица начала нервничать гораздо больше, потому что не скрывает, что является "контролфриком". Ей постоянно нужно, чтобы ее дети находились под присмотром и были счастливы. Именно поэтому Анна испугалась, что не сможет проконтролировать внешний вид, поведение и все расписание своей дочери. "Мы с Алиной выходим на дорожку, я не могу произнести ни слова ведущим!" — призналась Седокова и добавила, что не смогла быстро переключиться с работы на дочку.
Именно поэтому с ковровой дорожки "RU.TV" у Седоковой есть только пара фотографий, на каждой из которых артистка выглядит, как "испуганный ослик".
Russianshowbiz.info: последние новости
Алибасов рассказал о скандале с группой "На-На" Максим Фадеев ответил негодующей публике Звезду «Анатомии страсти» ограбили в Италии
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Оружие возмездия, новая потеря Украины и другие события дня20
Европа дождалась альтернативы российскому газу704
Путина спросили про дорогой бензин473
Российская компания отменяет все рейсы5
США добрались до российских авиакомпаний40
Видео
03:40
Российская компания отменяет все рейсы
Компании Общество
00:23
Место стрельбы в Москве сняли на видео
Происшествия
00:31
Участник «Евровидения» рухнул с большой высоты
Шоу-бизнес
00:43
Европа дождалась альтернативы российскому газу
Экономика Статьи
00:16
В Петербурге горит знаменитый «Пассаж»
Пожары Катастрофы
00:59
Обокравшие Киркорова воры пойманы с поличным
Шоу-бизнес
01:52
В Крыму ответили Украине на «проблемный» мост
Политика
00:10
Волгоградский каратист избил продавщицу из-за босоножек
Происшествия Криминал
03:01
Украина объявила России войну в Сети
В мире Украина
00:32
На Москву идет шторм
Погода Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение