Пугающее видео покалеченного Осина попало в Сеть

Пугающее видео покалеченного Евгения Осина слили в Сеть

Евгений Осин попал в новое ДТП. На сей раз в Сети появилось пугающее видео, на котором скандально известный артист, сидя на мотоцикле, врезается в трактор.

Евгений Осин стал героем нового выпуска передачи "Ты не поверишь!" Некогда популярный артист продемонстрировал журналистам гипс на ноге и белоснежный мотоцикл. По всей видимости, даже наличие травмы не остановило певца от поездки с ветерком. К слову, у Евгения несколько мотоциклов. Ради покупки певец даже продал трехуровневый гараж на Рублевке.

"Гараж не дешево стоил, и мотоцикл не дешево. Подержанный можно взять меньше миллиона, а новый — от миллиона и выше. Два миллиона есть и три. Дорого, очень дорого. За эти деньги можно купить машину или джип даже", — рассказал Осин.

Певец решил продемонстрировать съемочной группе, как управляется с транспортным средством. Артист стартовал и поехал к дороге, на которой был довольно плотный поток машин. Певец попытался проскочить перед трактором, однако не успел ни проехать, ни затормозить и на скорости врезался в ковш. Осин упал. Журналисты немедленно бросились к певцу. "Песок, тормоза не работают просто, жуткий песок", — объяснил поднявшийся на ноги исполнитель. Впоследствии оказалось, что у Евгения Осина перелом лучевой кости руки.

Отметим, что буквально несколько дней назад артист попал в аварию. Осин стал жертвой собственного мотоцикла. На повороте 53-летний артист не справился с байком и упал. Тяжелое транспортное средство придавило певцу ногу. На помощь Осину пришел прохожий. "Там неправильно сцепление отрегулировано, лапку надо выкидывать далеко вперед, а я не до конца ее откинул, и на бензоколонке он у меня завалился. Благо, мужик подъехал, тоже заправляться. Я говорю: "Мужик, помоги!" Потому что мне нереально было его поднять", — рассказал в свежем интервью Евгений Осин.