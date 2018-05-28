Собчак ужаснул «крымский пляж» в Таиланде

Собчак пришла в ужас от «крымского пляжа» в Таиланде

Экс-кандидат в президенты РФ, журналистка Ксения Собчак рассказала на Esquire Weekend о разочаровавшем ее отдыхе в Таиланде . Видеозапись выступления Собчак опубликовало издание «СтарХит»

По словам Собчак, сотрудники отеля перед поездкой прислали ей фото с «белоснежными пляжами».

«<…> Потрясающе. Всё, я уже себе представила <…> Мы приезжаем — [на пляже] камни, такой плохой заброшенный крымский пляж», — возмутилась она.

Журналистка отметила, что по таким пляжам нужно гулять в резиновых тапочках.

Позже сотрудники отеля пояснили, что это место не подходит для купания, а пляж с фотографий существует, но туда каждое утро нужно плыть на катере в течение 30 минут.

«Каждое утро, катер, с ребенком ты куда-то плывешь. Это вообще чудесный был отдых», — отметила Собчак.