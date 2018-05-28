Собчак ужаснул «крымский пляж» в Таиланде

Экс-кандидат в президенты РФ, журналистка Ксения Собчак рассказала на Esquire Weekend о разочаровавшем ее отдыхе в Таиланде. Видеозапись выступления Собчак опубликовало издание «СтарХит».
По словам Собчак, сотрудники отеля перед поездкой прислали ей фото с «белоснежными пляжами».
«<…> Потрясающе. Всё, я уже себе представила <…> Мы приезжаем — [на пляже] камни, такой плохой заброшенный крымский пляж», — возмутилась она.
Журналистка отметила, что по таким пляжам нужно гулять в резиновых тапочках.
Позже сотрудники отеля пояснили, что это место не подходит для купания, а пляж с фотографий существует, но туда каждое утро нужно плыть на катере в течение 30 минут.
«Каждое утро, катер, с ребенком ты куда-то плывешь. Это вообще чудесный был отдых», — отметила Собчак.
Ранее «СтарХит» писал, что журналистка провела отпуск на «одной из самых шикарных» вилл отеля Soneva Kiri. Площадь виллы составляет более 600 квадратных метров, стоимость — более 2,5 миллиона рублей за десять дней. Сотрудники отеля рассказали изданию, что Собчак проводила много времени на пляже с мужем Максимом Виторганом. Они учили сына плавать, строили замки из песка и загорали.