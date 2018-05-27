Дочь Серова срочно госпитализировали 

25-летняя Мишель Серова, дочь известного певца Александра Серова, была экстренно госпитализирована. Накануне вечером у нее поднялась температура, появились резкие боли в животе.
В итоге она обратилась к врачам, которые поставили диагноз — отравление. Теперь девушка находится в госпитале «Лапино» в Одинцовском районе Подмосковья, где проходит лечение, сообщает Starhit. Об этом она сама сообщила своим подписчикам в соцсети.
Серов был женат на мастере спорта по акробатической гимнастике Елене Стебеневой. В 1993 году в этом браке родилась дочь Мишель. Серова закончила МГИМО по специальности «журналистика» и РАМ им. Гнесиных и записывает собственные песни.