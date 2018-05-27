Ещё
Дочь Серова срочно госпитализировали
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дочь Серова срочно госпитализировали 

Рамблер 1 час назад
Фото: Twitter
25-летняя Мишель Серова, дочь известного певца Александра Серова, была экстренно госпитализирована. Накануне вечером у нее поднялась температура, появились резкие боли в животе.
В итоге она обратилась к врачам, которые поставили диагноз — отравление. Теперь девушка находится в госпитале «Лапино» в Одинцовском районе Подмосковья, где проходит лечение, сообщает Starhit. Об этом она сама сообщила своим подписчикам в соцсети.
Серов был женат на мастере спорта по акробатической гимнастике Елене Стебеневой. В 1993 году в этом браке родилась дочь Мишель. Серова закончила МГИМО по специальности «журналистика» и РАМ им. Гнесиных и записывает собственные песни.
Комментарии11
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Синдром Донбасса накрыл украинцев185
Путин озадачил министров226
Бойцов «Альфы» в Донбассе убили свои68
Десятки мужчин устроили погром на рынке в Киеве101
Силовики перебросили под Горловку танки и САУ271
Видео
01:31
В Сирии погибли российские военные
Армия Происшествия
00:13
«Крышу снесло»: Шнуров смутил Сеть странным видео
Шоу-бизнес
03:58
Путин озадачил министров
Политика Общество
02:39
Звезда «Анатомии страсти» стала жертвой преступников
Шоу-бизнес
00:59
В порту Сочи произошло ЧП
Происшествия
03:26
Синдром Донбасса накрыл украинцев
Украина В мире
04:16
Десятки мужчин устроили погром на рынке в Киеве
Происшествия В мире
01:18
Силовики перебросили под Горловку танки и САУ
В мире
00:51
Украинский футболист погиб в Донбассе
В мире
03:44
МЦК и пригородный транспорт станут единой системой
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение