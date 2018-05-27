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Звезда «Анатомии страсти» стала жертвой преступников
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Звезда «Анатомии страсти» стала жертвой преступников 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Поездка Эллен Помпео в Италию обернулась небольшой неприятностью. Актриса рассказала в Инстаграм о том, что стала жертвой грабителей: «Кошелек украли прямо у меня из-под носа!Но спасибо тем, кто стащил бумажник за то, что бросили его на улице вовремя. У меня в руках был телефон, и я бежала за вами. Если бы только вы мне попались… Для вас бы это закончилось плачевно. Я, конечно, добрая, но не следует забывать о моих итальянских корнях».
Эллен выразила надежду на то, что преступники успели улыбнуться, поскольку могли попасть на одну из уличных камер. Представители итальянской полиции увидели пост актрисы в социальной сети и оставили ей сообщение: «Спасибо, Эллен Помпео. Мы счастливы узнать, что полиция во Флоренции смогла вам помочь».
Коллега звезды по сериалу «Анатомия страсти», Джакомо Джианниотти, исполнивший роль доктора Эндрю Делуки, выразил сожаление по поводу своего отсутствия на месте происшествия. Молодой человек сообщил, что любым способом догнал бы преступника. Весенние каникулы все же принесли Эллен больше приятных впечатлений. В предыдущих постах в Инстаграм актриса поделилась удивительными видами самой Флоренции и пригорода.
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