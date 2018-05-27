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Пользователи заговорили о разводе Казановой
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Российский преступный мир ждет передел
Российский преступный мир ждет передел

Пользователи заговорили о разводе Казановой 

Дни.ру 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Знаменитая певица Сати Казанова сделала громкое заявление. Похоже, артистку предал близкий человек.
Рассказ о предательстве и тирании Казанова опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram. Пользователи тут же предположили, что речь идет о муже Стефано Тиоццо, с которым она состоит в браке меньше года.
"Вас когда-нибудь предавали? Наверное, самое болезненное из испытаний. Земля уходит из под ног, ощущение такой беспомощности, растерянности… (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — Прим. ред.)", — жалуется исполнительница. Певица добавила, что в такие моменты просто не может понять, чем руководствовался человек, решивший пойти на предательство.
"Говорят, что тираны в нашей жизни — самые любящие нас люди, но им приходится нас учить такими жесткими методами", — написала Казанова. Кого именно имела в виду певица, остается только гадать.
Поклонников очень взволновало это сообщение. "Надеюсь, что у вас все хорошо", — пишет один из пользователей. "Что уже развод?" — вопрошает второй. "Сати, ты красотка, не грусти, самое главное у тебя есть большая, замечательная семья, родные люди!" — поддерживает исполнительницу третий.
Напомним, что Сати Казанова вышла за итальянского фотографа Стефано Тиоццо в октябре 2017 года. Как писали Dni.Ru, пара сыграла шикарную свадьбу, а после опубликовала в Сети снимки с торжества.
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