Пользователи заговорили о разводе Казановой

Знаменитая певица Сати Казанова сделала громкое заявление. Похоже, артистку предал близкий человек.

Рассказ о предательстве и тирании Казанова опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram. Пользователи тут же предположили, что речь идет о муже Стефано Тиоццо , с которым она состоит в браке меньше года.

Публикация от Sati Kazanova (@satikazanova) 26 Май 2018 в 10:03 PDT

"Вас когда-нибудь предавали? Наверное, самое болезненное из испытаний. Земля уходит из под ног, ощущение такой беспомощности, растерянности… (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — Прим. ред.)", — жалуется исполнительница. Певица добавила, что в такие моменты просто не может понять, чем руководствовался человек, решивший пойти на предательство.

"Говорят, что тираны в нашей жизни — самые любящие нас люди, но им приходится нас учить такими жесткими методами", — написала Казанова. Кого именно имела в виду певица, остается только гадать.

Поклонников очень взволновало это сообщение. "Надеюсь, что у вас все хорошо", — пишет один из пользователей. "Что уже развод?" — вопрошает второй. "Сати, ты красотка, не грусти, самое главное у тебя есть большая, замечательная семья, родные люди!" — поддерживает исполнительницу третий.