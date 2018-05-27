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В Сети раскритиковали Меньшову за беседу с Лепсом
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В Сети раскритиковали Меньшову за беседу с Лепсом 

Дни.ру 13 минут назад
Фото: Instagram
Популярную ведущую Юлию Меньшову оскорбляют в Сети. Всему виной ее комментарии во время записи передачи "Сегодня вечером" на Первом канале.
Многих пользователей возмутило то, как Меньшова вела себя во время трансляции последнего выпуска программы. Некоторые отметили, что артистка попала впросак во время беседы с гостем передачи Григорием Лепсом.
"Мы в шоке от комментариев Юленьки!Это ж надо, так не думая говорить! На комменты Лепса о пении своей дочери, она практически подтверждает его слова и говорит…" да, да, очень честно сказано, что спела плохо.. (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — Прим. ред.). ", — пишет удивленный комментатор. Он добавил, что спас ситуацию соведущий Максим Галкин, вовремя отпустив очередную шутку.
"Юляшка, не долго думая, вскоре выдает еще он перл. Оказывается, Панайотов позвав с собой на конкурс Инну, тем самым испортил ей жизнь! Ну не дура, а?" — вопрошает возмущенный зритель. Меньшова не ответила на критику пользователя.
Отметим, что многие остались недовольный поведением ведущей в кадре. Некоторые считают, что ей не место в этом шоу. "Да Юля просто бездарна, где бы не была и что бы не вела. Талант родителей намней отдохнул…Но ей же надо деньги зарабатывать", — заявляет один из злопыхателей. "Уберите пожалуйста Юлю", — молит другой.
Как писали Dni.Ru, Меньшова часто попадает под шквал критики после выхода в эфир очередного выпуска передачи "Сегодня вечером". Иногда достается и Галкину: некоторые пользователи уверены, что шоу было бы лучше без него.
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