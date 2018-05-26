Стихи о разводе: Шнуров посвятил жене стихотворение

Шнуров написал стихотворение после объявления о разводе с женой

Солист группировки «Ленинград» Сергей Шнуров на своей странице в инстаграме разместил стихотворение. Публикация была сделана после его сообщения о разводе с женой Матильдой. Разрыв пары стал громким событием в мире медиа, на новость о предстоящем разводе отреагировали многие известные личности.

Лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров после заявления о разводе с женой Матильдой разместил в своем инстаграме стихотворение. Подписчики и поклонники музыканта предположили, что текст написанного посвящен именно его расставанию с супругой.

«Пускай сейчас мне больно очень. Я ранен, может и убит. И кровь сочится межу строчек. Уэльбек? Флешбэк? Или кульбит?», — написал музыкант.

«Вот ночь прошла и сразу вечер. Мне жизнь выкатывает счет», — завершил Шнур свое стихотворение.

Ранее в той же соцсети сообщение о предстоящем разводе прокомментировала сама Матильда Шнурова (Елена Мозговова).

«Мне нелегко комментировать ту печальную новость, которые многие из вас сегодня узнали. Я воздержусь и позволю себе личное оставить личным», — отметила она.

Сообщение о разрыве с супругой опубликовал сам Сергей Шнуров в инстаграме 25 мая.

«С большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу, предотвращая всевозможные домыслы и слухи, мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись», — заявил музыкант.

Шнуров также попросил журналистов не нарушать личное пространство супругов.

В тот же день о том, как поменяется график концертов «Ленинграда» после расставания его лидера с супругой, рассказал в эфире НСН пресс-секретарь и гитарист группировки Дмитрий Гугучкин . Он заявил, что корректировок в расписании быть не должно.

«Все нормально, не переживайте. График группы никак не будет меняться, для этого нет никаких поводов», — сообщил он.

Информация о предстоящем разводе Шнуровых вызвала бурную реакцию в кругах медийных личностей. Расставание пары в беседе с телеканалом «360» прокомментировала экс-солистка «Ленинграда» Юлия Коган

Она выразила искренне сочувствие в связи с предстоящим разводом, но отметила при этом, что подобные события не являются редкостью.

«Конечно, такое могло быть. Все разводятся. Что они, не люди что ли?», — заявила Коган. Она также подчеркнула, что «такими вещами обычно не шутят».

По поводу разрыва Шнуровых высказался и продюсер Иосиф Пригожин . Он утверждает, что его развод с певицей Валерией вызвал бы куда больший ажиотаж, чем данное событие.

Он отметил также, что развод — это «всегда плохо», но при этом предположил, что опубликованная Шнуровым новость о разводе может в итоге оказаться «уткой», чтобы просто таким образом привлечь внимание аудитории. Пригожин также подчеркнул, что пара Шнуровых ему весьма симпатична и, если они по правде разводятся, он желает им сделать это «цивилизованно».

Особенно эмоционально на расставание пары отреагировала журналистка Ксения Собчак . В пятницу в рамках Петербургского международного экономического форума прошел концерт группы «Ленинград».

Когда певец закончил исполнять очередную песню, на сцену к музыкантам вбежала Ксения Собчак и начала отговаривать Шнурова от развода.

Она выхватила у музыканта микрофон и начала кричать в него «Мирись с Матильдой!», побуждая зрителей поддержать ее в этом. Она также предположила, что певец может не одобрить ее действия. После, обняв Собчак, Шнуров забрал из ее рук микрофон и тактично намекнул, чтобы она не вмешивалась.

«Ксюша, ты путаешь предвыборную кампанию с личными отношениями. Предвыборная кампания теперь в другом месте, при другом антураже и за других кандидатов. Спасибо», — отметил исполнитель.

Причины предстоящего развода пока неизвестны. Однако, по слухам, поводом для расставания пары стали измены со стороны супруга. Матильда пыталась уладить возникшие ситуации несколько раз. В книге, которую она посвятила юбилею рок-группы, женщина рассказала, что самым правильным поведением в данной ситуации она считает просто забыть об обидах и несправедливости.

«Вцепиться в чувство любви, и вложиться в эту ситуацию, и сделать все», — написала Шнурова.

Брак Шнуровых длился восемь лет. Они подали заявление в ЗАГС в 2010 году. До этого музыкант был женат дважды. Когда Сергей и Матильда вступил в брак, девушка училась в Технологическом университете. После проваленных ею вступительных испытаний во ВГИКе это решение показалось многим ее друзьям весьма странным, однако она все же получила диплом биохимика, причем довольно успешно. По профессии поработать Матильда не пошла, потому что у ее супруга были концерты, на которые ей приходилось его сопровождать.

Совместных детей у пары нет, однако у Сергея Шнурова есть дочь Серафима от первого брака. Сейчас ей 25 лет. Также от второго брака у музыканта есть 18-летний сын по имени Аполлон.

Прежде Шнуров был женат на бывшем музыкальном продюсере «Ленинграда» Светлане Костицыной.