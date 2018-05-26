Венедиктов призвал Божену «заткнуться»

«Хотелось бы, чтобы Божена Рынска заткнулась по поводу нападения на Татьяну Фельгенгауэр. Не ей и не об этом», — написал Венедиктов в Twitter.

После этого Рынска написала на своей странице в Facebook:

«Хотелось бы ответить Венику (Венедиктову — прим. ВЗГЛЯД), чтобы он реально шел на ***».

Блогер заявила, что у нее под окнами «топчутся сумасшедшие спятившие шизофреники», что ей «угрожали убийством», а потому она намерена требовать серьезного наказания за сталкинг.

«Если я понимаю, что кейс Фельгенгауэр может помочь мне сохранить жизнь, то я буду его педалировать везде и всюду, и так, как я считаю нужным. Потому что на кону и моя жизнь, и жизнь других заметных людей, которые привлекают *** просто потому, что они заметны», — подчеркнула Рынска.

Журналистка призналась, что ее поразил разговор с Татьяной Фельгенгауэр.

«Нормальным ответом было бы: «Я на себе поняла, какая проблема — сталкинг, и как страшно стать его жертвой». (…) Но вместо логичного ответа хорошего правильного достойного нравственного человека я услышала нечто поразительное. У меня от ответа реально встали дыбом волосы. Я услышала, что с ней, мол, это случилось случайно. Врагов у нее нет, этот больной просто случайность, он был один», — написала Рынска.

По ее словам, атаки на известных личностей не являются случайностью, это закономерность, «которая расцвела от отсутствия закона о запрете на приближение».

Напомним, замглавного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр была выписана из больницы 2 ноября после ранения в горло, полученного при нападении Бориса Грица 23 октября. В январе стационарная психиатрическая экспертиза установила, что Гриц страдает параноидной шизофренией.