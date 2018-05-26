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Развод с Матильдой
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Развод с Матильдой
Рамблер
1 час назад
Комментарии
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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что намерен развестись с супругой.
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В своём профиле в "Инстаграме" 45-летний певец опубликовал их совместную фотографию и попросил с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.
Фото:
@mshnurova
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"С большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу, предотвращая всевозможные домыслы и слухи, мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись", — написал музыкант у себя в микроблоге.
Фото:
ТАСС
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Развод Шнурова и Матильды стал полной неожиданностью для всех. Пару, которая регулярно делилась романтическими фотографиями, считали одной из самых красивых в российском шоу-бизнесе.
Фото:
@mshnurova
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Только недавно певец признавался в любви к 31-летней супруге и благодарил за то, что она так на него повлияла.
Фото:
@mshnurova
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Матильда подтвердила информацию о разводе и поблагодарила подписчиков за поддержку и теплые слова.
Фото:
@mshnurova
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"Мне нелегко комментировать ту печальную новость, которые многие из вас сегодня узнали. Я воздержусь и позволю себе личное оставить личным", — написала она.
Фото:
@mshnurova
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Фото:
ТАСС
8/10
Фото:
@mshnurova
9/10
Фото:
@mshnurova
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Фото:
@mshnurova
Сергей Шнуров
женился на Елене (Матильде) Мозговой в 2010 году. Она была третьей супругой певца. До этого он состоял в браке с Марией Исмагиловой и Светланой Косицыной.
Комментарии
1
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