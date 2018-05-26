Развод с Матильдой 

1/10 В своём профиле в "Инстаграме" 45-летний певец опубликовал их совместную фотографию и попросил с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. @mshnurova Фото:

2/10 "С большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу, предотвращая всевозможные домыслы и слухи, мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись", — написал музыкант у себя в микроблоге. ТАСС Фото:

3/10 Развод Шнурова и Матильды стал полной неожиданностью для всех. Пару, которая регулярно делилась романтическими фотографиями, считали одной из самых красивых в российском шоу-бизнесе. @mshnurova Фото:

4/10 Только недавно певец признавался в любви к 31-летней супруге и благодарил за то, что она так на него повлияла. @mshnurova Фото:

5/10 Матильда подтвердила информацию о разводе и поблагодарила подписчиков за поддержку и теплые слова. @mshnurova Фото: