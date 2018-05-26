Меган Маркл послали поучиться манерам 

Супругу британского принца Гарри, герцогиню Сассекскую Меган ждет полугодовой курс обучения этикету у «пантеры Саманты» — помощницы королевы Елизаветы II Саманты Коэн, сообщает издание Daily Mail.
Так 49-летнюю австралийку прозвали из-за ее жесткого нрава. Коэн уже переехала из Букингемского дворца в Кенсингтонский дворец, и герцогиня Сассекс, как говорят, готова к «шестимесячным слушаниям». Прикомандированная мисс Коэн является частью планов по превращению новоиспеченнйо принцессы в «эффективного королевского персонажа». У Коэн 17-летний опыт работы в составе команды английской королевы. За преданную службу королева наградила ее орденом Виктории. Она ежедневно консультирует королеву, а теперь, по ее настоянию, обучит этикету и принцессу.
Коэн будет посвящать герцогиню Сассекскую в тонкости дворцового протокола, а также готовить к важным мероприятиям.
Уроки уже начались. Говорят, что она также сыграла ключевую роль в подготовке Меган к вечеринке в садике в Букингемском дворце во вторник — ее первого появления на публике в новом качестве.
Коэн, как ожидается, станет временной заменой Эдварду Лейн Фоксу — потомку аристократической семьи из Йоркшира, ставшему первым личным секретарем принца Гарри в 2013 году. Ранее именно он объяснял Меган все премудрости королевского протокола. В этом качестве Коэн проработает до следующей весны.