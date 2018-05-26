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Шнуров по-скотски обращается с женой
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Шнуров по-скотски обращается с женой 

Дни.ру 1 час назад
После объявления о разводе с женой Сергей Шнуров стал вести себя крайне активно. Певец всячески пытается задеть Матильду.
Так, во время концерта в одном из ресторанов на Аптекарском острове в Петербурге, музыкант был в приподнятом настроении и активно общался с публикой.
≥≥ "Сейчас мне очень больно"
Он исполнил главные хиты "Ленинграда", в числе которых была и песня "Ах уехала жена". Композиция повествует о том, что после отъезда супруги у мужчины наступает период блаженного отдыха, который он проводит как хочет. Многие сочли трек издевкой в адрес Матильды.
На этом музыкант не остановился и отличился в соцсети. На своей странице в Instagram он написал матерное стихотворение, адресованное возлюбленной. Dni.Ru по этическим соображениям публикуют лишь ту часть произведения, где не содержится нецензурная брань:
Пускай сейчас мне больно очень. Я ранен, может и убит. И кровь сочится межу строчек. Уэльбек? Флешбэк? Или кульбит? Я рад тому, что ярко, сочно. Ошибки нет, я не учту. Мне есть, что вспомнить этой ночью.
После этого Шнуров не удержался и прокомментировал пост жены на ее странице в соцсети. Матильда написала, что пока не готова говорить о разводе, Сергей разместило этой запись смайлик "сердечко".
Напомним, 25 мая Сергей Шнуров объявил, что уходит от жены. "Мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись", — написал певец в Instagram и попросил не беспокоить его по данному вопросу.
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