Шнуров по-скотски обращается с женой

После объявления о разводе с женой Сергей Шнуров стал вести себя крайне активно. Певец всячески пытается задеть Матильду.

Так, во время концерта в одном из ресторанов на Аптекарском острове в Петербурге , музыкант был в приподнятом настроении и активно общался с публикой.

Он исполнил главные хиты "Ленинграда", в числе которых была и песня "Ах уехала жена". Композиция повествует о том, что после отъезда супруги у мужчины наступает период блаженного отдыха, который он проводит как хочет. Многие сочли трек издевкой в адрес Матильды.

На этом музыкант не остановился и отличился в соцсети. На своей странице в Instagram он написал матерное стихотворение, адресованное возлюбленной. Dni.Ru по этическим соображениям публикуют лишь ту часть произведения, где не содержится нецензурная брань:

Пускай сейчас мне больно очень. Я ранен, может и убит. И кровь сочится межу строчек. Уэльбек? Флешбэк? Или кульбит? Я рад тому, что ярко, сочно. Ошибки нет, я не учту. Мне есть, что вспомнить этой ночью.

После этого Шнуров не удержался и прокомментировал пост жены на ее странице в соцсети. Матильда написала, что пока не готова говорить о разводе, Сергей разместило этой запись смайлик "сердечко".

Напомним, 25 мая Сергей Шнуров объявил, что уходит от жены. "Мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись", — написал певец в Instagram и попросил не беспокоить его по данному вопросу.