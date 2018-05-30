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Концерт Бузовой обернулся скандалом
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Концерт Бузовой обернулся скандалом 

Дни.ру 6 часов назад
Фото: globallookpress.com
Поющая телеведущая Ольга Бузова разочаровала фанатов. Исполнительница на полтора часа задержала свой концерт, а поклонники в отместку опозорили ее в Сети.
Недавний сольный концерт Бузовой в Уфе обернулся скандалом. Поклонники около двух часов толкались в переполненном зале, некоторые уже падали в обморок от духоты, а выступление все еще не начиналось.
Певица предупредила посетителей через Instagram о том, что ее выход на сцену сдвигается по независящим от нее обстоятельствам. Знаменитость объяснила задержку техническими причинами. Однако вскоре прошел слух, что звезда "Дома–2" проспала выступление, так как до этого хорошенько оторвалась.
Бузова, конечно, вышла на сцену и отработала деньги за билет. Однако некоторые поклонники восприняли слишком близко к сердцу опоздание звезды. Затаенную обиду они выплеснули под очередным полуголым видео Ольги.
В своем Instagram певица опубликовала коротенький ролик, на котором она в купальнике и кружевном халате на распашку соблазнительно виляет бедрами под музыку. В подписи к записи звезда написала, что очень ждет наступления лета.
Поклонники как с цепи сорвались. Обиженные опозданием звезды поклонники принялись распекать непутевую Бузову за развратное поведение, непривлекательную внешность, отсутствие голоса, а также язвительно припомнили ей задержку концерта.
"Неугомонная, бесталанная, недалекая, надоедливая, навязчивая, некрасивая Бузова…кто не согласен?есть такие?ау! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", "Фу, неужели нельзя уделить немного внимания детям на концерте, концерт просто отстой жаль потраченных денег на билет, хоть бы извинилась перед зрителями за то что задержала концерт потому что дрыхла как суслик", "Опять жопой крутим, отписка и ещё раз отписка", "То, что было в Уфе. Это полное неуважение к своим поклонникам. Она написала, что концерт откладывается по техническим причинам. А на самом деле она из за усталости покурив кальян спать легла в гримерке. Далее ей делали макияж. И из за этого ее ждали зрители полтора часа. Это в какие рамки укладывается?", — гневались поклонники.
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Комментарии5  Ещё 13 источников 
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