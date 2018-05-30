Концерт Бузовой обернулся скандалом

Поющая телеведущая Ольга Бузова разочаровала фанатов. Исполнительница на полтора часа задержала свой концерт, а поклонники в отместку опозорили ее в Сети.

Недавний сольный концерт Бузовой в Уфе обернулся скандалом. Поклонники около двух часов толкались в переполненном зале, некоторые уже падали в обморок от духоты, а выступление все еще не начиналось.

Певица предупредила посетителей через Instagram о том, что ее выход на сцену сдвигается по независящим от нее обстоятельствам. Знаменитость объяснила задержку техническими причинами. Однако вскоре прошел слух, что звезда "Дома–2" проспала выступление, так как до этого хорошенько оторвалась.

Бузова, конечно, вышла на сцену и отработала деньги за билет. Однако некоторые поклонники восприняли слишком близко к сердцу опоздание звезды. Затаенную обиду они выплеснули под очередным полуголым видео Ольги.

В своем Instagram певица опубликовала коротенький ролик, на котором она в купальнике и кружевном халате на распашку соблазнительно виляет бедрами под музыку. В подписи к записи звезда написала, что очень ждет наступления лета.

Поклонники как с цепи сорвались. Обиженные опозданием звезды поклонники принялись распекать непутевую Бузову за развратное поведение, непривлекательную внешность, отсутствие голоса, а также язвительно припомнили ей задержку концерта.