«Сейчас мне очень больно»: Шнуров о разводе

Лидер группы Ленинград Сергей Шнуров опубликовал в Instagram стихотворение после заявления о разводе с женой Матильдой.

Многие подписчики предположили, что текст посвящен расставанию с супругой.

"Пускай сейчас мне больно очень. Я ранен, может и убит. И кровь сочится межу строчек. Уэльбек? Флешбэк? Или кульбит? Я рад тому, что ярко, сочно. Ошибки нет, я не учту. Мне есть, что вспомнить этой ночью. Я **** свою мечту. Виновен? Или не виновен? Хотел, ****, **** судьбу? Любой баран местами овен. Нет. Я судьбу не ****. Я есть — кто есть. И хоть ты тресни, Одень, помой и причеши. Придётся отвечать за песни, За пляски и раздрай души. Не сомневайтесь, я отвечу. То холодно, то горячо. Вот ночь прошла и сразу вечер. Мне жизнь выкатывает счёт", — написал лидер Ленинграда.

О разводе с Матильдой Мозговой Шнуров также сообщил через Instagram. Они были вместе восемь лет. До этого он был женат дважды.

Сама Матильда подтвердила у себя в Instagram информацию о разводе со Шнуровым, отметив, что ей "нелегко комментировать эту печальную новость".