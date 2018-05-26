«Мирись с Матильдой, с***»: Собчак обратилась к Шнурову

Собчак призвала чету Шнуровых помириться на ПМЭФ‐2018

Бывшая кандидат в президенты Ксения Собчак призвала российского певца Сергея Шнурова помириться с его супругой Матильдой в рамках культурной программы ПМЭФ‐2018. Она неожиданно выбежала на сцену, перехватила микрофон и начала ругаться, сообщил сайт «78.ru».

«Мирись с Матильдой, с***!», — прокричала Собчак во время концерта «Ленинграда».

Шнуров ответил ей, что она путает предвыборную кампанию с личными отношениями.

«Иди, иди», — сказал он ей.

Их «дуэт» состоялся на Аптекарском острове. Участница прошедшей предвыборной гонки скандировала «мирись с Матильдой!», играя на публику, но та ее поддержала вяло, отреагировав гулом неодобрения, пишет сайт.

Осознав, что ее выходка не удалась, телеведущая обняла Шнурова и ушла со сцены.

Ранее стало известно, что Шнуров написал стихи к расставанию со своей супругой. Об их разлуке стало известно 25 мая.