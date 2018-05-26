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Бузова довела фанатов до тошноты
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Бузова без трусов довела до тошноты 

Дни.ру 32 минуты назад
Ольга Бузова в очередной раз крупно опозорилась. Артистка пришла на концерт без трусов, что тут же подметили поклонники.
Фанаты возмутились из-за наряда Ольги. Певица решила в очередной раз поразить публику и вышла на сцену в обтягивающих лосинах.
Однако внимательные поклонники заметили, что Бузова забыла надеть нижнее белье. По мнению народа, звезда "Дома-2" пытается привлечь публику на концерты своими вызывающими нарядами, компенсируя этим отсутствие вокальных данных.
"Оля, а где трусы", "Бузова совсем свихнулась", "Надо ей голой выходить на сцену и чупс сосать", "Фу, тошнит аж", "На сцене голую жопу показывать, всем так надоела, просто ужас! На сцене должны быть таланты, а не ты с дома 2, роди уже", — заявили хейтеры (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим.ред.).
При этом самые преданные поклонники вступились за свою любимицу, отмечая ее оригинальность. "Оля молодец, очень смелый наряд", "Олечка, ты очень крутая", "Красные легисы", "Кого тошнит не смотрите, вас сюда не гнали", "Буз — огонь", "Была на концерте, ты супер. оч эмоционально", — поддержали певицу фанаты.
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