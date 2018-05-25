Матильда прокомментировала развод со Шнуровым

Матильда Шнурова поблагодарила подписчиков в Instagram за поддержку после новости о разводе с мужем, лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым.

При этом Матильда отказалась комментировать свой развод и попросила «личное оставить личным».

«Мне нелегко комментировать ту печальную новость, которые многие из вас сегодня узнали. Я воздержусь и позволю себе личное оставить личным. Спасибо большое за слова поддержки тем, кто мне их отправил», — написала Шнурова.

Публикация от Matilda Shnurova (@mshnurova) 25 Май 2018 в 12:09 PDT

Ранее лидер группы «Ленинград» в Instagram сообщил о разводе с женой Матильдой. Сергей и Матильда Шнуровы были женаты с 2010 года.