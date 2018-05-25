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Наглость Волочковой стала причиной скандала
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Наглость Волочковой в самолете стала причиной скандала 

Дни.ру 3 часа назад
Фото: instagram.com/volochkova_art
Пассажиры были недовольны поведением балерины. Было просто непонятно, почему у нее такие большие преференции.
"В качестве ручной клади сверх нормы и без взимания дополнительной платы пассажир имеет право провозить следующие вещи, если они находятся при пассажире и не вложены в багаж: рюкзак габаритами не более 40х25х20 см, букет цветов", — говорится в правилах авиакомпании, услугами которой воспользовалась Анастасия Волочкова.
Но вряд ли составители этой инструкции могли предположить, что человек станет тащить цветы охапками. А балерина после концерта в Краснодаре решила увезти с собой в Москву несколько десятков огромных букетов. Их размещали на багажных полках, сидениях, а места все равно не хватало. Многие пассажиры стали роптать: мол, их чемоданы перед посадкой измеряются, а для наглой Волочковой правила не писаны? Почему ее "ручная кладь" оказалась такой, что заняла чуть ли не треть салона? И почему к ней какое-то особое отношение, словно только она одна пользу стране приносит и работает?
личный архив
К счастью, грядущий было скандал удалось погасить — профессиональные бортпроводники смогли разместить не только цветы и многочисленные подарки Волочковой, но и чемоданы рядовых пассажиров. Хотя столько места, как звездная балерина, больше не занял никто на борту.
личный архив
личный архив
Краснодарский край близок Насте, по ее словам, душевно. Там она выступала в театре Юрия Григоровича — в его "Баядерке". Поэтому поклонников у нее в этих краях много еще с юности.
личный архив
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