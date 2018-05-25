Приходько хочет засудить Порошенко за «гадкий поступок»

Как звезд украинской эстрады втягивают в агитацию за Порошенко

Украинская певица Анастасия Приходько подала в суд на администрацию действующего президента страны Петра Порошенко. Как отмечает сама артистка, ее обманом завлекли в пиар-ролик политика.

По словам 31-летней уроженки Киева, сняться в коротком видео ей в свое время предложил лично глава Министерства культура Евгений Нищук , не сказал, однако, ни слова о том, что клип будет восхвалять Порошенко — он, напротив, преподносился Анастасии как социальный. Поэтому когда Приходько в самой концовке ролика увидела слоган «Идем вперед», под которым красовались имя и фамилия украинского лидера, ее негодованию не было границ.

Уже вскоре певица в официальном видеообращении объяснилась перед поклонникам, вместе с тем потребовав удаления из клипа фрагмента с ее участием.

«Люди борются за независимость, за свободную Украину, за собственные права. Теперь и мне придется сразиться за свои права. Я не давала согласия на участие в ролике Порошенко, — заявила Анастасия. — В этом ролике я говорю следующие слова: «Развиваем украинское пространство, украинскую культуру. Слушаем украинское — это модно». Но этот ролик мы снимали как социальный — в поддержку развития Украины». Поступок обманувших ее лиц Приходько назвала «подлым».

«Мне позвонил Нищук, который предложил поучаствовать в социальном проекте, — пояснила украинка. — Но, как видите, мое имя жестко и подло использовали в своих политических играх. Это унизительный, гадкий и подлый поступок. Я прошу объяснить, почему все так получилось, а также хочу, чтобы ролик сняли с эфира — или вырезали оттуда меня».

Позднее прокомментировал инцидент и сам Нищук, внезапно заявивший, что тоже не знал о политическом подтексте рекламы.

«Я не причастен к съемкам. Министерство не снимает ролики. — удивил глава Минкульта в интервью изданию «Корреспондент». — Не знал о его деталях — кроме общего положительного и патриотического характера. Все вопросы нужно задавать тем, кто непосредственно договаривался о видео».

Возмутил пиар-клип не только Приходько, но и режиссера Ахтема Сейтаблаева , который также стал его героем в результате обмана. По словам самого Сейтаблаева, инцидент оказался для него «неприятным» именно из-за недосказанности.

Что касается обманутой певицы, то она среди прочего требовала от виновных в инциденте публичных извинений, однако ее притязания не были удовлетворены — согласно информации СМИ, на подобный шаг администрация президента так и не пошла, хотя скандал начался еще зимой. В итоге артистка приняла решение добиться извинений через суд.

«Теперь я хочу выиграть суд, и я знаю, что я выиграю. Докажу, что за мной правда», — цитирует Приходько ФАН.

Кроме того, Анастасия подчеркнула, что не попросил прощения у нее публично даже сам Нищук, ограничившийся исключительно телефонным звонком.

Примечательно, что нашумевшее пиар-видео, которое впоследствии действительно было удалено практически отовсюду, подверглось массовой критике не только из-за обмана Приходько и Сейтаблаева, но и за саундтрек.

Так, наиболее внимательные пользователи услышали, что в самом начале ролика, когда пожилая женщина начинает говорить о грядущих улучшениях в жизни, мелодия якобы перебивается характерным «водяным знаком», обычно использующимся для защиты минусовки от незаконного использования. То есть вполне возможно, что при создании клипа были нарушены права еще и какого-то музыканта.

Анастасия Приходько известна российскому слушателю как участница «Евровидения-2009». На тот конкурс, проходивший в России благодаря победе Димы Билана в 2008-м, певица изначально пыталась квалифицироваться от Украины, однако затем прошла отбор в качестве представительницы страны-организатора.

Одним из условий Приходько было исполнение песни «Мамо» на русском и украинском языках — и его удовлетворили.

Правда, особого успеха Анастасия добиться не сумела: в финале она показала лишь 11-й результат.