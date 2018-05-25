Андреева жестко отчитала фанатку

Телеведущая Екатерина Андреева отчитала подписчика, задавшего вопрос в Instagram.
Пользователь с ником jeanglockshootgun поинтересовался у ведущей, когда Россия встанет с колен.
«Да она на них никогда и не стояла. Муля, что за чушь вы несете? Легенькое «ку-ку» у вас сорганизовалось?», — ответила Андреева.
Место, где ветер развевает волосы и треплет рубашку и уносит вдаль ненужные мысли, где семисотлетние оливы дают желанную тень, где храмы Согласия, Геракла и Геры 2.500 лет смотрят на все прекрасные или идиотские движения человечества, где синее небо сливается с горизонтом, где понимаешь, что былое величие никуда не исчезло, а просто перешло в другую форму. Там… фото by @my_travel_and_wine_stories #настроение #волшебство #италия #отличноенастроение #я #magic #magical #mood #portrait #portraitmood #me #фотограф #утро #гармония #фотосессия #жизньпрекрасна #фотодня #образ #photo #photographer #photography #sicila #sicily #italy #photooftheday #красота #красотаспасетмир #morning #снамиопасноноинтересно #kateproductionпредставляет
Вопрос появился после публикации ряда фотографий Андреевой из Италии, где она проводит отпуск.