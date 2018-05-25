Ещё
Андреева жестко отчитала фанатку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Андреева жестко отчитала подписчика 

Рамблер 1 час назад
Телеведущая Екатерина Андреева отчитала подписчика, задавшего вопрос в Instagram.
Пользователь с ником jeanglockshootgun поинтересовался у ведущей, когда Россия встанет с колен.
«Да она на них никогда и не стояла. Муля, что за чушь вы несете? Легенькое «ку-ку» у вас сорганизовалось?», — ответила Андреева.

Место, где ветер развевает волосы и треплет рубашку и уносит вдаль ненужные мысли, где семисотлетние оливы дают желанную тень, где храмы Согласия, Геракла и Геры 2.500 лет смотрят на все прекрасные или идиотские движения человечества, где синее небо сливается с горизонтом, где понимаешь, что былое величие никуда не исчезло, а просто перешло в другую форму. Там… фото by @my_travel_and_wine_stories #настроение #волшебство #италия #отличноенастроение #я #magic #magical #mood #portrait #portraitmood #me #фотограф #утро #гармония #фотосессия #жизньпрекрасна #фотодня #образ #photo #photographer #photography #sicila #sicily #italy #photooftheday #красота #красотаспасетмир #morning #снамиопасноноинтересно #kateproductionпредставляет

Публикация от  Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official)

Вопрос появился после публикации ряда фотографий Андреевой из Италии, где она проводит отпуск.
Комментарии27
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шнуров развелся43
Абэ предложил Путину помечтать о Курильских островах64
Заложники захвачены в британском ТЦ108
В США рассказали о масштабной битве за Дейр-эз-Зор94
Путин заявил об угрозе кризиса, которого ещё не видел мир91
Видео
02:41
«Сепаратиста» опробовали в Донбассе
Армия В мире
21:50
Путин анонсировал важные перемены
Экономика
00:18
«Не ожидали такого зверства»: подробности расправы в Якутии
Происшествия
18:54
Абэ предложил Путину помечтать о Курильских островах
Политика
00:44
Путин назвал Шохина укравшим у него реплику бандитом
Политика
02:55
Нападение на РФ из-за MH17 вызвало дежавю у Лаврова
Политика
00:36
Порошенко на тепловозе открыл тоннель в Европу
Украина В мире
00:29
Вайнштейн сдается: ему грозит пожизненное
Шоу-бизнес Статьи
00:44
Шнуров развелся
Шоу-бизнес
00:30
Крупная рептилия свалилась на дворника в детсаду
Происшествия Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение