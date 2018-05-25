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Брэд Питт угрожал убить Вайнштейна
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Брэд Питт угрожал убить Вайнштейна 

Lenta.ru 52 минуты назад
Фото: Reuters
Актер Брэд Питт пригрозил расправой голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну, когда узнал о домогательствах к актрисе Гвинет Пэлтроу. Об этом со ссылкой на артистку сообщает The Guardian.
Инцидент произошел в 1990-х, когда Пэлтроу снималась в главной роли в фильме «Эмма», продюсером которого выступил Вайнштейн. По словам актрисы, он стал приставать к ней, когда они остались наедине в номере отеля. В частности, продюсер начал ее трогать и предложил пройти в спальню для массажа.
«Я этого вообще никак не ожидала», — призналась она.
Актриса рассказала о произошедшем Питту, с которым на тот момент состояла в романтических отношениях. «Мы пошли на премьеру "Гамлета" на Бродвее. Харви был там, и для Брэда Питта он был как красная тряпка для быка», — вспомнила Пэлтроу.
Питт подошел к Вайнштейну и заявил: «Если из-за тебя она еще хоть раз почувствует себя неуютно, я тебя убью».
«Это было невероятно. Он использовал свою известность и влияние, чтобы защитить меня в тот момент, когда у меня еще не было ни известности, ни влияния», — добавила Пэлтроу.
Ранее 25 мая сообщалось, что Вайнштейн, которого обвинили в многочисленных сексуальных домогательствах и изнасилованиях, решил сдаться полиции. Ожидается, что продюсеру предъявят официальные обвинения.
Пэлтроу впервые рассказала общественности о домогательствах Вайнштейна в октябре 2017 года. Всего о неподобающем поведении продюсера заявили более 70 женщин, среди них актрисы Кара Делевинь, Леа Сейду, Анджелина Джоли и Сальма Хайек.
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