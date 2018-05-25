Ещё
«Выступать в России — это как маму обидеть»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Выступать в России — это как маму обидеть» 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: CC BY-SA 4.0 / Serecki /
"Выступать в России — это все равно, что обидеть маму", заявил представитель Украины на международном песенном конкурсе Евровидение-2018 певец Melovin.
Артист отметил, что его приглашали приехать в Россию и предлагали "сумасшедшие гонорары", однако певец постоянно отказывался.
"Приглашали, но нет — не время. Предлагали везде: и в Донецке, и еще где-то. Звали, приглашали — сумасшедшие гонорары. Нет, конечно, не могу. Это то же самое для меня, как просто маму обидеть" — сказал он в ответ на вопрос телеведущей канала "112 Украина" о намерении поехать выступать в Россию.
Также певец уточнил, что был в Крыму еще до воссоединения полуострова с Россией.
Евровидение-2018 прошло в Лиссабоне. По итогам голосования победителем конкурса стала исполнительница из Израиля Нетта с песней Toy. Представитель Украины Melovin занял 17-е место с песней Under the Ladder. Участница из России Юлия Самойлова не смогла набрать достаточно голосов зрителей и судей, чтобы пройти в финал.
РИА Новости: последние новости
Дирижер Владимир Спиваков стал самым богатым деятелем культуры за 2017 год Режиссера фильма "Комиссар" Александра Аскольдова похоронят в Швеции Сын Караченцова опроверг информацию о госпитализации актера
Комментарии17
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская С-500 установила рекорд75
«Хватит лгать»: США обвинили РФ в крушении Boeing98
Путин ответил на доклад о крушении Boeing в Донбассе721
Один из захваченных в Москве заложников погиб142
Россиянин оставил в розетке зарядку и сжег квартиру2
Видео
00:18
«Не ожидали такого зверства»: подробности расправы в Якутии
Происшествия
00:36
Порошенко на тепловозе открыл тоннель в Европу
Украина В мире
02:48
«Упырь. Обычный человек такое совершить не мог»
Происшествия Статьи
03:49
В Кремле отреагировали на заявление Юлии Скрипаль
Политика
00:38
Кошка промчалась на авто со скоростью 100 км/ч
Общество
06:39
Учителя из Сыктывкара сняли клип «под Киркорова»
Общество
00:54
У Иерусалима отбирают «Евровидение»
Шоу-бизнес Статьи
03:49
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль
Политика
02:08
Россия получила бесценную информацию о F-22
Армия Ближний Восток
00:45
Гавайи заволокло ядовитыми облаками
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение