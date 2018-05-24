Моргана Фримена обвинили в домогательствах

Моргана Фримена обвинили в сексуальных домогательствах

Восемь женщин обвинили американского актера Моргана Фримена в сексуальных домогательствах.

Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, ассистентка, которая работала на съемочной площадке фильма "Уйти красиво", обвиняет Фримена в непристойном поведении. По ее словам, актер постоянно задирал ей юбку и спрашивал, носит ли она нижние белье.

Как отмечается, еще несколько женщин, которые работали с актером на съемках фильма "Иллюзия обмана, также обвинили Фримена в домогательствах.

При этом в общей сложности 8 женщин рассказали телеканалу о домогательствах Фримена. А еще восемь женщин обвинили актера в "неприемлемом" поведении.

Ранее СМИ сообщили, что сводная внучка Моргана Фримена Идена Хайнс рассказала своему убийце о сексуальной связи с дедом.