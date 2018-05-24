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Моргана Фримена обвинили в домогательствах
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Моргана Фримена обвинили в сексуальных домогательствах 

Газета.Ru 24 мая 2018
Фото: АР
Восемь женщин обвинили американского актера Моргана Фримена в сексуальных домогательствах.
Об этом сообщает CNN.
По данным телеканала, ассистентка, которая работала на съемочной площадке фильма "Уйти красиво", обвиняет Фримена в непристойном поведении. По ее словам, актер постоянно задирал ей юбку и спрашивал, носит ли она нижние белье.
Как отмечается, еще несколько женщин, которые работали с актером на съемках фильма "Иллюзия обмана, также обвинили Фримена в домогательствах.
При этом в общей сложности 8 женщин рассказали телеканалу о домогательствах Фримена. А еще восемь женщин обвинили актера в "неприемлемом" поведении.
Ранее СМИ сообщили, что сводная внучка Моргана Фримена Идена Хайнс рассказала своему убийце о сексуальной связи с дедом.
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