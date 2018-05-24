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Сына известной певицы убил рак головного мозга 

Дни.ру 47 минут назад
Фото: globallookpress.com
Страшное горе случилось в семье заслуженной артистки Азербайджана Зохры Абдуллаевой. Ее единственный сын скончался после долгой борьбы с онкологическим заболеванием.
Как компетентно сообщают азербайджанские СМИ, единственный наследник Зохры Абдуллаевой умер сегодня, 24 мая, в семь утра. Сообщается, что на протяжении долгого времени сын известной артистки мужественно боролся со страшным недугом, однако победить болезнь так и не смог. Можно только представить, как убита горем именитая исполнительница.
Издание Ölkə.Az приводит слова Зохры, оставленные ею в одной из социальных сетей, сообщающей о смерти сына: "Я провожаю своего единственного сына в последний путь, моя жизнь закончена, сын, который наполнял мою жизнь, — отправился в рай".
Отметим, что год назад Абдуллаева признавалась журналистам, что готова бросить любимое дело ради того, чтобы все свое время посвятить наследнику.
"Единственное мое желание — здоровье сына. Я очень люблю сцену, которой отдано много лет жизни, и останусь на ней, пока есть спрос", — говорила заслуженная артистка.
Певица предпочитает не афишировать подробности своей частной жизни. Однако с удовольствием дает советы относительно отношений между мужчинами и женщинами. Ранее Абдуллаева высказала нетривиальную мысль в интервью: "Мужчина, если ему позволяют средства, может быть многоженцем. И так все знаем, что мужчины переживают не одну любовь на стороне. В каждом уголке их сердца живет по женщине. Но среди них всегда бывает та, которая особенно дорога им. Если женщина разбивает сердце мужчины, то он к ней больше не возвращается. Я не осуждаю представителей сильного пола. Они влюбляются в красоту. Если муж гуляет, женщина должна терпеть это. За это обязательно будет прекрасная награда".
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