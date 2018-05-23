На Викторию Боню обнародовали компромат

Экс-подруга светской львицы и модели Виктории Бони Дарья Улановская в недавнем прямом эфире в своем микроблоге рассказала поклонникам некоторые нелицеприятные подробности из жизни Виктории.

Виктория Боня уже давно является объектом обсуждения в Сети. Недавно модель раскрыла личность своего нового возлюбленного — французского миллиардера. И пока поклонники рассуждают, когда же Виктория выйдет замуж, ее бывшая подруга Дарья Улановская решила рассказать всю правду о Боне.

Дарья и Виктория были подругами довольно давно, когда девушка еще не была знаменита. Дарья довольно близко общалась с будущей звездой около двух лет. Сейчас Улановская не самым лучшим образом отзывается о Боне. Она рассказала поклонникам историю о том, как Виктория отказалась оказывать помощь девушке, пострадавшей в серьезной аварии.

Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya) 22 Май 2018 в 6:25 PDT

«Полночь или час ночи. Стоим на светофоре перед магазином. Перед нами — наши несчастные «Жигули». Светофор зеленым загорается, такси трогается: перед нами, оказывается, «бомбила» с девушкой. Они трогаются, а кто-то перпендикулярно этой улице хотел пролететь на уже включающийся красный. И на огромной скорости они врезается в эти несчастные «Жигули», машину разворачивает. Серьезная авария. Они: «Аааа!» — быстро по газам и улетели! Мы с Боней чуть-чуть подъезжаем, ужас! А женщина, которая была в «Жигулях», пассажирка, она вылетела через «лобовое». Она вылетает через «лобовое» и бухается об асфальт, и у нее от головы начинается растекаться лужа крови. Я вылетаю из машины, помогать, думаю, что делать, звонить в «скорую». А Боня мне такая: «Я помчала!» И — по газам на машине своей. Она даже не вышла. Просто из окна посмотрела и сказала: «Поехали!» Я говорю: «Боня, как поехала? Я без машины». А она: «Все-все!» — дала по газам и уехала. Понимаете… Тогда не было еще никакой Виктории Бони, она была самой обычной Викой. Тогда «Дома-2» еще даже не существовало», — рассказала Дарья.