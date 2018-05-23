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Шнуров рассказал о встрече с чертями
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Шнуров рассказал о встрече с чертями 

News.ru 4 часа назад
Фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров в документальном фильм «Сергей Шнуров. Экспонат» признался, что допивался до белой горячки. Музыкант заявил, что видел «небольших чёртиков».
Видео опубликовано на YouTube-канале Red Square Group.
При этом сам он до сих пор не уверен, была ли это белая горячка, именуемая в народе «белочкой», или он просто сам это всё «напридумывал».
«Было один раз. Видел таких маленьких чертиков, небольших, нестрашных. Они были похожи на мышей. То ли я себе это напридумывал, потому я прекрасно это помню, а белая горячка — беспамятство. Если я это видел, то, скорее всего, это была галлюцинация», — сказал артист.
Также он подчеркнул, что спиртное не способствует «открытию какой-то там алкогольной чакры, связи с космосом». Таким образом, музыкант ответил на вопрос о том, сочинял ли он хоть один из своих хитов будучи под градусом.
«Когда у тебя все ********* (хорошо), когда ты бухой в бане с ******* (проститутками), какой идиот будет в этот момент придумывать песню? Извините, ***** (проститутки), я на секундочку — песню придумаю», — посмеялся Шнуров.
Остальные участники коллектива признались, что концерты и пьянки — это единая и неразделимая вещь.
«Я довольно рано остановился. Но ребята побухивали, да. Рома Фокин вообще допивался до измененных состояний, очень суровых», — рассказал Игорь Вдовин, солист группы в 1997-1999 годах.
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