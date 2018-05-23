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Российской группе запретили петь на «Евровидении»
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Российской группе запретили петь на «Евровидении» 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Reuters
Михаил Турецкий стал специальным гостем юбилейного вечера поэта Михаила Гуцериева. За кулисами с руководителем коллективов "Хор Турецкого" и "SOPRANO Турецкого" встретился корреспондент Dni.Ru.
Михаил Турецкий признался, что главный песенный конкурс Старого Света "Евровидение" в этом году не смотрел.
"В день финала конкурса мы давали концерт в зале Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, которым завершали тур "Песни единства", — рассказал музыкант. — Мы пели хиты военных лет: "Катюшу", "Темную ночь", "День Победы", "Калинку". Поэтому все, что в этот день происходило в Лиссабоне на финале конкурса, я видел уже в записи".
Турецкий признал, что выступление России в этом году было весьма слабым. Тем более обидно, что в стране много по-настоящему красивых, сильных, мощных голосов.
"Я несколько раз предлагал тем, кто в нашей стране отвечает за отбор участников, отправить на "Евровидение" девушек из SOPRANO — вот где мощь! — уверяет Турецкий. — Это уникальный вокальный проект, не имеющий аналогов в мире. Все многообразие и богатство существующих в природе голосов: от самого высокого колоратурного сопрано до самого низкого меццо есть в этом коллективе. Но нам отказывают по непонятным причинам, запрещают участвовать в этом конкурсе, не позволяют показать миру, что в России есть талантливые люди".
Напомним, финал 63-го конкурса песни состоялся в Лиссабоне 12 мая. Россия вылетела с "Евровидения" еще в полуфинале, показав один из самых плохих результатов за все время участия в конкурсе. Юлия Самойлова не только не попадала в ноты, но и забыла слова во время прямого эфира. Положение спас безупречный бэк-вокал и красивая хореография. Но для того, чтобы покорить еврофанатов, этого явно оказалось недостаточно.
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