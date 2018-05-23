Российской группе запретили петь на «Евровидении»

Михаил Турецкий признался, что главный песенный конкурс Старого Света "Евровидение" в этом году не смотрел.

"В день финала конкурса мы давали концерт в зале Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, которым завершали тур "Песни единства", — рассказал музыкант. — Мы пели хиты военных лет: "Катюшу", "Темную ночь", "День Победы", "Калинку". Поэтому все, что в этот день происходило в Лиссабоне на финале конкурса, я видел уже в записи".

Турецкий признал, что выступление России в этом году было весьма слабым. Тем более обидно, что в стране много по-настоящему красивых, сильных, мощных голосов.

"Я несколько раз предлагал тем, кто в нашей стране отвечает за отбор участников, отправить на "Евровидение" девушек из SOPRANO — вот где мощь! — уверяет Турецкий. — Это уникальный вокальный проект, не имеющий аналогов в мире. Все многообразие и богатство существующих в природе голосов: от самого высокого колоратурного сопрано до самого низкого меццо есть в этом коллективе. Но нам отказывают по непонятным причинам, запрещают участвовать в этом конкурсе, не позволяют показать миру, что в России есть талантливые люди".