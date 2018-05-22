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Тимати пошел по пятам Киркорова
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Тимати пошел по пятам Киркорова 

Дни.ру 1 час назад
Певец Филипп Киркоров положил начало новому тренду. Молодежные кумиры Егор Крид и Тимати сделали клип, который во многом напоминает детище короля отечественной поп-сцены.
Сети появился совместный ролик Егора Крида и Тимати "Гучи". Клип снят в жанре пародия — певцы высмеивают быстросменяемые молодежные тренды. Видео уже набрало более двух миллионов просмотров и обосновалось на вершине топ YouTube.
Посмотрев видео, многие пользователи отметили, что идея ролика уже не нова. После выстрелившего клипа Филиппа Киркорова "Цвет настроения синий", в котором певец переоделся трудным подростком, клип Крида и Тимати выглядит бледно.
"Пост-ирония, по следам Киркорова (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)﻿", "Тут мы можем наблюдать, за тем как 2 деда, не могут смирится с тем, что реп эволюционирует и не стоит на месте. ﻿", "Что ж такое! Сначала Филипп Киркоров спародировал Фейса, теперь Тимати (который снимался у Киркорова) с Кридом! Кто следующий?﻿", "*** это же насколько нужно быть бездарностью, чтобы Киркоров лучше попадал в конъюнктуру и тренды", — негодовали пользователи Сети.
Удастся ли Тимати и Криду превзойти Филиппа Киркорова — посмотрим. Однако стоит отметить, что ролик поп-короля уже набрал более 28 миллионов просмотров. По замыслу авторов, клип на песню "Цвет настроения — синий" демонстрирует пороки современного общества. Также примечательно, что из-за нецензурной брани в клипе, Бедросовича просто заклевали в Сети. Интернет-сообщество даже создало петицию на имя президента Владимира Путина с просьбой лишить Филиппа всех регалий и званий. Однако Киркорову все как с гуся вода.
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