Волочкову пристыдили за вульгарность

Пользователи Сети раскритиковали откровенный наряд Анастасии Волочковой.
Анастасия известна своей любовью к провокационным нарядам и выходкам. Но одно дело, когда она появляется в вызывающих образах на отдыхе или же в обычной жизни, другое — выступления на сцене с детьми. Сейчас у Волочковой гастроли по городам России. В рамках своих концертов она выступает и с детьми. В качестве сценического наряда Волочкова выбрала короткое прозрачное платье с глубоким декольте.
Пользователи Сети посчтали наряд Волочковой вульгарным. По их мнению, платье невыгодно подчеркивает массивную фигуру балерины, а также совсем неуместно для номеров с детьми. В комментариях Анастасии разгорелась бурная дискуссия относительно такого образа звезды. Но, устав в очередной раз от критики, Волочкова просто закрыла комментарии.