Волочкову пристыдили за вульгарность

Пользователи Сети посчтали наряд Волочковой вульгарным. По их мнению, платье невыгодно подчеркивает массивную фигуру балерины, а также совсем неуместно для номеров с детьми. В комментариях Анастасии разгорелась бурная дискуссия относительно такого образа звезды. Но, устав в очередной раз от критики, Волочкова просто закрыла комментарии.