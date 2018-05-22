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Умер Александр Иванкин
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Умер режиссер цикла фильмов к 90-летию СВР Александр Иванкин 

ТАСС 33 минуты назад
Фото: Wikimedia Commons
Режиссер и сценарист, под руководством которого снят цикл фильмов к 90-летию Службы внешней разведки, Александр Иванкин скончался на 66-м году жизни. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро СВР.
"21 мая на 66-м году ушел из жизни режиссер, сценарист и продюсер Иванкин Александр Юльевич. Особое место в его творчестве занимала тема истории российской внешней разведки", — отметили в СВР.
Иванкин работал на киностудиях СССР, потом уже России, а также Великобритании, Канады и США. Он создал более 100 художественных и документальных картин.
"К 90-летию СВР под его руководством сняли цикл художественно— документальных фильмов "Поединки". Десять блестящих кинолент, рассказывающих о легендах отечественной разведки, получили высокую оценку не только профессионалов-разведчиков, но и самой широкой общественности", — говорится в сообщении.
В 2010 году Иванкину присвоили звание лауреата премии СВР России в области литературы и искусства. "Он мог бы посредством кино еще многое рассказать о разведке. В его замыслах была реализация проектов уже к столетию СВР России", — сообщили в пресс-бюро. В СВР назвали Иванкина "высоким профессионалом, преданным своему делу, надежным товарищем и достойным человеком", выразив глубокие соболезнования его родным и близким.
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