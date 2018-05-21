Выбить долг из покойника: пострадавшей Аллегровой вернули надежду

Ирина Аллегрова попала в непростую с юридической точки зрения ситуацию из-за того, что умер человек, который был должен ей крупную сумму денег. Директор департамента частного обслуживания "3В Консалтинг", специалист по наследственному праву Рустам Исмайлов рассказал Dni.Ru, что у певицы есть шанс получить долг.

Владимир Денисов должен был курировать возведение особняка для знаменитости в подмосковном Милорадово. Мужчина получил предоплату, но вскоре умер, оставшись должен десять Аллегровой миллионов рублей. Теперь звезда добивается исчезнувших денег через суд с супруги покойного.

"К счастью, интересы кредитора в любом случае защищены и какую-то часть своих средств она получит за счет имущества умершего", — уверен Рустам Исмаилов.

Также специалист рассказал, какие варианты в свою очередь есть у наследников скончавшегося должника.

"В описанном случае лучше всего: а) выделить супружескую долю в имуществе с тем, чтобы половину совместно нажитого супругами имущества не отошла кредиторам; б) начать процедуру банкротства наследственной массы для того, чтобы не произошло смешения наследственного имущества и имущества принадлежащего супруге умершего", — прокомментировал ситуацию юрист.

Как писали Dni.Ru, вдова не торопится гасить долг за Денисова и говорит, что денег нет. После смерти супруга ей достался дом стоимостью 11 миллионов, земельный участок за семь миллионов и несколько дорогих автомобилей, но вступать в наследство дама не спешит. Мол, если сделает это, дом уйдет за долги, и она останется на улице.