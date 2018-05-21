Васильева беременна от Садальского

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Станислав Садальский опубликовал фотографию, на которой запечатлен со своей коллегой и давней подругой Татьяной Васильевой. На снимке популярные актеры запечатлены на фоне клиники в Канаде

"Едва поспеваю за шоу— бизнесом вслед за Виторганами, Галкиными и пр… (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим.ред.)" — признался Садальский.

Далее артист сделал сенсационное заявление.

"Взял яйцеклетку любимой актрисы театра Вахтангова, оплодотворил в канадской клинике, суррогатной матерью согласилась стать моя партнерша Татьяна. Уже прошло три недели, беременность — констатировали врачи РФ, развивается удовлетворительно", — сообщил скандально известный актер.

В заключение Садальский разразился философской мыслью: "В чудесное время мы живем, суррогатное материнство, суррогатные семьи, суррогатная жизнь. Жизнь — яркая штука, как не крути!" Примечательно, что Станислав по какой-то причине запретил многочисленным подписчикам комментировать публикацию.

Впрочем, журналисты довольно прохладно отнеслись к заявлению артиста, поскольку он известен своим неподражаемым чувством юмора. К примеру, недавно Садальский прокомментировал предложение назначить экс-министра спорта России Виталия Мутко на должность вице-премьера правительства по строительству.

Он припомнил чиновнику допинговый скандал.