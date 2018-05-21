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Васильева беременна от Садальского
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Васильева беременна от Садальского 

Дни.ру 5 часов назад
Станислав Садальский сделал сенсационное заявление. По его словам, актриса Татьяна Васильева ждет ребенка.
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Станислав Садальский опубликовал фотографию, на которой запечатлен со своей коллегой и давней подругой Татьяной Васильевой. На снимке популярные актеры запечатлены на фоне клиники в Канаде.
"Едва поспеваю за шоу— бизнесом вслед за Виторганами, Галкиными и пр… (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим.ред.)" — признался Садальский.
Далее артист сделал сенсационное заявление.
"Взял яйцеклетку любимой актрисы театра Вахтангова, оплодотворил в канадской клинике, суррогатной матерью согласилась стать моя партнерша Татьяна. Уже прошло три недели, беременность — констатировали врачи РФ, развивается удовлетворительно", — сообщил скандально известный актер.
В заключение Садальский разразился философской мыслью: "В чудесное время мы живем, суррогатное материнство, суррогатные семьи, суррогатная жизнь. Жизнь — яркая штука, как не крути!" Примечательно, что Станислав по какой-то причине запретил многочисленным подписчикам комментировать публикацию.
Впрочем, журналисты довольно прохладно отнеслись к заявлению артиста, поскольку он известен своим неподражаемым чувством юмора. К примеру, недавно Садальский прокомментировал предложение назначить экс-министра спорта России Виталия Мутко на должность вице-премьера правительства по строительству.
Он припомнил чиновнику допинговый скандал.
"Предложение назначить моториста Мутко главным строителем — сильный ход. Воздействие мельдония на устойчивость строительных конструкций никто в мире еще не изучал. Россия вперед!" — саркастически высказался актер.
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