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Назван лауреат Букеровской премии
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Назван лауреат Букеровской премии 

Газета.Ru 30 минут назад
Фото: Depositphotos
Лауреатом международной Букеровской премии стала польская писательница Ольга Токарчук, сообщается в официальном твиттер-аккаунте премии.
В шорт-лист премии попали венгерский писатель Ласло Краснохоркаи и южнокорейская писательница Хан Ган, ранее бывшие лауреатами, а также французская писательница Виржини Депант с романом Vernon Subutex 1, иракский писатель Ахмед Саадави, испанский автор Антонио Муньос Молина с книгой Like a Fading Shadow.
В 2017 году лауреатом премии стал американский писатель Джордж Сондерс за роман "Линкольн в бардо".
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